50 тыс. при рождении ребенка: Рада одобрила закон о поддержке родителей
Верховная Рада Украины приняла закон №13532, который усиливает поддержку родителей, создавая современные условия для совмещения материнства (отцовства) с профессиональной жизнью.
Выплаты родителям после рождения ребенка
Согласно карточке закона №13532, обнародованной на сайте Верховной Рады, документ предусматривает помощь беременным женщинам, не имеющим страховки.
В то же время родителям будет выплачиваться 50 тыс. грн материальной помощи при рождении ребенка.
Как указано в документе, родители будут получать 7 тыс. грн ежемесячной поддержки для ухода за ребенком до одного года.
Кроме этого, закон №13532 предусматривает:
- єЯсла — для родителей, которые выходят на работу;
- єСадок — поддержка семей с детьми в возрасте от трех до шести лет;
- сохранение Пакунка малюка;
- Пакунок школяра — для детей-первоклассников;
- усиление поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
Как объяснили в Верховной Раде Украины, целью этой инициативы является создание благоприятных условий для повышения уровня рождаемости и совмещения отцовства с профессиональной деятельностью путем поддержки семей в периоды беременности, после родов и во время ухода за ребенком.