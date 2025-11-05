Верховная Рада Украины приняла закон №13532, который усиливает поддержку родителей, создавая современные условия для совмещения материнства (отцовства) с профессиональной жизнью.

Выплаты родителям после рождения ребенка

Согласно карточке закона №13532, обнародованной на сайте Верховной Рады, документ предусматривает помощь беременным женщинам, не имеющим страховки.

В то же время родителям будет выплачиваться 50 тыс. грн материальной помощи при рождении ребенка.

Как указано в документе, родители будут получать 7 тыс. грн ежемесячной поддержки для ухода за ребенком до одного года.

Кроме этого, закон №13532 предусматривает:

єЯсла — для родителей, которые выходят на работу;

єСадок — поддержка семей с детьми в возрасте от трех до шести лет;

сохранение Пакунка малюка;

Пакунок школяра — для детей-первоклассников;

усиление поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Как объяснили в Верховной Раде Украины, целью этой инициативы является создание благоприятных условий для повышения уровня рождаемости и совмещения отцовства с профессиональной деятельностью путем поддержки семей в периоды беременности, после родов и во время ухода за ребенком.

