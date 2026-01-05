З січня 2026 року у політиці розвитку українських виробників Зроблено в Україні набули чинності зміни за п’ятьма напрямками.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Зміни у програмах Зроблено в Україні з 2026 року: що відомо

Дмитро Кисилевський уточнив, що з січня 2026 року рівень локалізації, який вимагається при публічних закупівлях техніки, обладнання та продукції легпрому, зростає з 25 до 30%.

За його словами, йдеться про планове підвищення, передбачене законодавством ще у 2022 році.

Крім того, з 1 січня 2026 року в Україні починає діяти механізм страхування майна від воєнних ризиків, який адмініструє Експортно-кредитне агентство (ЕКА).

Він працюватиме у двох форматах: пряма компенсація збитків підприємств через ворожі обстріли у прифронтових районах 10 областей та компенсація страхових премій по всій країні.

Також із 1 січня 2026 року уряд запровадив нульову квоту на вивезення з України брухту чорних й кольорових металів, а також промислової деревини і дров. Це продовження реалізації важливого принципу політики Зроблено в Україні: сировина має перероблятись на внутрішньому ринку, а не безконтрольно вивозитись з України.

Ще однією новацією політики Зроблено в Україні з 1 січня 2026 року стало збільшення гранту на створення або розвиток власної справи з 250 тис. грн до 350 тис. грн. Це програма для мікро- і малого бізнесу.

Так, підприємці, які вже успішно реалізували попередній грант (виконали всі умови та сплатили податки), тепер мають право податися на додатковий мікрогрант для розширення бізнесу.

Категорію отримувачів ветеранських грантів тим часом розширили до 1 млн грн. Тепер їх також можуть отримувати батьки та повнолітні діти ветеранів.

З 1 січня вперше за багато років уряд відроджує фінансування національних стендів на міжнародних виставках. Українські виробники зможуть скористатися державною підтримкою, щоб представити свою продукцію для іноземних покупців.

– Усі ключові програми розвитку українських виробників, які діяли торік, збережені на 2026 рік. На додаток до перелічених це також часткова компенсація вартості української техніки та обладнання, індустріальні парки, підтримка проєктів зі значними інвестиціями, єОселя, Шкільний автобус тощо. Їхнє фінансування продовжиться у повному обсязі, – зауважив Кисилевський.

Нагадаємо, політика Зроблено в Україні об’єднує програми, сфокусовані на стимулюванні виробництва, промислових інвестицій та несировинного експорту.

Фото: Дмитро Кисилевський