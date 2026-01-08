Национальный банк Украины установил на 9 января официальный курс гривны к евро на уровне 50,1762 грн за 1 евро. За сутки национальная валюта ослабла на 25 копеек, этот показатель обновил исторический минимум уже второй день подряд.

Каким будет курс евро и доллара на 9 декабря

Как свидетельствуют данные НБУ, официальный курс доллара США также вырос на 27 копеек и достиг 42,9904 грн за 1 доллар. Таким образом, гривна обновила исторический минимум по отношению к доллару уже четвертый день подряд.

На межбанковском валютном рынке во второй половине дня курс доллара превысил отметку 43 грн за 1 доллар. Американская валюта котировалась в диапазоне 43,03–43,06 грн за 1 доллар.

Сейчас смотрят

На наличном рынке в четверг доллар также пересек уровень 43 грн за 1 доллар, тогда как курс евро превысил 50 грн за 1 евро.

В прошлом году самый низкий уровень курса гривны к доллару был зафиксирован 26 ноября — 42,4015 грн за 1 доллар. В то же время минимум по отношению к евро установили 31 декабря — 49,8565 грн за 1 евро.

Напомним, НБУ на 8 января повысил официальные курсы доллара и евро до рекордно высоких значений — 42,72 грн за $1 и 49,92 грн за 1 евро соответственно, что на 15 и 12 копеек больше по сравнению с предыдущим днем.

По информации НБУ, международные резервы Украины выросли в течение 2025 года на 30,8% — до 57,3 млрд долл. Это самый высокий показатель за всю историю независимой Украины.