Національний банк України встановив на 9 січня офіційний курс гривні до євро на рівні 50,1762 грн за 1 євро. За добу національна валюта послабилася на 25 копійок, цей показник оновив історичний мінімум уже другий день поспіль.

Як свідчать дані НБУ, офіційний курс долара США також зріс на 27 копійок і сягнув 42,9904 грн за 1 долар. Таким чином, гривня оновила історичний мінімум щодо долара вже четвертий день підряд.

На міжбанківському валютному ринку у другій половині дня курс долара перевищив позначку 43 грн за 1 долар. Американська валюта котирувалася в діапазоні 43,03–43,06 грн за 1 долар.

На готівковому ринку в четвер долар також перетнув рівень 43 грн за 1 долар, тоді як курс євро перевищив 50 грн за 1 євро.

Торік найнижчий рівень курсу гривні до долара було зафіксовано 26 листопада – 42,4015 грн за 1 долар. Водночас мінімум щодо євро встановили 31 грудня – 49,8565 грн за 1 євро.

Нагадаємо, НБУ на 8 січня підвищив офіційні курси долара та євро до рекордно високих значень – 42,72 грн за $1 та 49,92 грн за 1 євро відповідно, що на 15 і 12 копійок більше порівняно з попереднім днем.

За інформацією НБУ, міжнародні резерви України зросли упродовж 2025 року на 30,8% – до 57,3 млрд дол. Це найвищий показник за всю історію незалежної України.