В понедельник, 12 января, официальный курс доллара к гривне снова побьет исторический рекорд, достигнув 43,07 грн.

Курс доллара к гривне 12 января

Уже в пятый раз за январь курс доллара к гривне побьет исторический рекорд. Он будет равен, согласно данным Нацбанка, 43,07 грн. Евро немного подешевеет.

Официальные курсы на понедельник, 12 января, установлены на следующем уровне:

1 доллар США – 43,07 грн (42,99 грн по состоянию на 9 января);

1 евро – 50,14 грн (50,17 грн по состоянию на 9 января).

Напомним, что 12 декабря 2025 года официальный евро установил новый исторический рекорд в 49,51 грн (последний исторический максимум составлял 49,40 грн 2 июля 2025 года).

Второй раз рекорд был установлен 16 декабря – 49,65 грн за евро. После чего он колебался примерно на этом же уровне.

6 января 2026 года курс доллара установил новый исторический максимум в 42,42 грн. На следующий день — снова — 42,56 грн. В третий раз это произошло 8 января — 42,71 грн, а после 9 января — 42,99 грн.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что будет с долларом в ближайшее время, в частности в январе 2026 года.