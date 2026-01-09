У понеділок 12 січня офіційний курс долара до гривні знову поб’є історичний рекорд, сягнувши 43,07 грн.

Курс долара до гривні 12 січня

Вже вп’яте за січень курс долара до гривні поб’є історичний рекорд. Він дорівнюватиме, згідно даних Нацбанку, 43,07 грн. Євро трохи подешевшає.

Офіційні курси на понеділок 12 січня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,07 грн (42,99 грн станом на 9 січня);

1 євро – 50,14 грн (50,17 грн станом на 9 січня).

Нагадаємо, що 12 грудня 2025 року офіційний євро встановив новий історичний рекорд у 49,51 грн (останній історичний максимум становив 49,40 грн 2 липня 2025 року).

Вдруге рекорд було встановлено 16 грудня – 49,65 грн за євро. Після чого він коливався приблизно на цьому рівні.

6 січня 2026 року курс долар встановив новий історичний максимум у 42,42 грн. Наступного дня – знову – 42,56 грн. Втретє це сталося 8 січня – 42,71 грн. Вчетверте 9 січня – 42,99 грн.

