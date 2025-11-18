Для тех, кто хранит сбережения в валюте или планирует крупные покупки, стабильность курса доллара имеет решающее значение. Даже небольшое колебание может повлиять на покупательную способность, семейный бюджет или стоимость будущих расходов.

О том, сколько будет стоить доллар в 2026 и 2027 годах, рассказала руководитель аналитического департамента Финансового пульса Диляра Мустафаева, опираясь на прогнозы МВФ, правительства и НБУ.

Что будет с долларом в 2026 и 2027 годах

— В ближайшие два года валютный рынок Украины будет оставаться под контролем, а по базовому сценарию доллар не превысит отметку 48 грн, — сообщила эксперт.

Она подчеркнула, что даже в условиях войны заложенные макроэкономические показатели свидетельствуют о постепенной нормализации рынка.

На то, сколько будет стоить доллар к концу 2026 года, будет влиять ряд факторов. Дефицит валюты начнет уменьшаться с 2027 года.

Прогноз: сколько будет стоить евро в 2026 году

В проекте государственного бюджета на 2026 год правительство заложило среднегодовой курс 45,7 грн/долл. и 49,4 грн/евро. МВФ ожидает курс 45,4 грн/долл. в 2026 году и 47,5 грн/долл. в 2027-м.

Хотя НБУ не публикует официальный прогноз, регулятор отмечает, что частный сектор будет испытывать нехватку валюты еще в 2026 году, но с 2027-го этот дефицит начнет уменьшаться.

— Это произойдет благодаря росту экспортной выручки — прежде всего агросектора, металлургии, ИТ-услуг и отдельных направлений машиностроения. В то же время импорт будет снижаться естественным путем, включая энергетические поставки, — объясняет Диляра Мустафаева.

Ожидается, что разрыв между объемами импорта и экспорта сократится: с примерно 55,8 млрд грн в конце 2025 года до около 42,8 млрд грн в 2027-м. В то же время доля импорта, которую сможет перекрывать экспорт, вырастет с 50% до 61%.

Частный сектор будет иметь больше валюты

Предложение валюты будет расти благодаря увеличению урожаев, стабильному спросу на украинские товары, оживлению мировой экономики, расширению производства оружия и дальнейшему росту ИТ-экспорта.

— С 2027 года мы ожидаем существенное оживление притока инвестиций и долгового капитала. На валютный рынок вернется уверенность, что снизит спрос на наличную валюту, — отмечает эксперт.

На курс доллара в 2026 году будет влиять внешняя поддержка

Украина рассчитывает на значительные поступления международной помощи в 2026-2027 годах, что позволит избежать печатания денег для покрытия бюджета.

Эксперт подчеркнула, что при условии продолжения евроинтеграционных реформ и сотрудничества с МВФ, НБУ сможет и в дальнейшем компенсировать структурный дефицит валюты. Это ключ к сохранению устойчивости рынка.

Международные резервы, по оценке НБУ, вырастут до 54 млрд долл. к концу текущего года (5,5 месяца импорта) и превысят 6 месяцев импорта в 2027 году.

Сколько будет стоить доллар в 2026-2027 годах: прогноз

Основные угрозы для курса связаны с войной: разрушение инфраструктуры, замедление производства, перебои с финансированием и миграцией населения.

Мустафаева отмечает, что при благоприятных условиях курс доллара в 2026–2027 годах будет удерживаться в пределах 48 гривен, но стабильность будет зависеть прежде всего от ситуации на фронте и внешней помощи.

