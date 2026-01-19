Уряд ухвалив зміни до Порядку надання мікрогрантів для започаткування або розвитку бізнесу, які набули чинності з 1 січня 2026 року.

Це оновлення стосується однієї з найпопулярніших державних програм підтримки підприємництва Власна Справа (постанова №738) і передбачає підвищене фінансування для нових та діючих підприємців.

Що таке грант на власну справу та як його отримати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Грант на власну справу: що це та хто може отримати

Початківцям допомагатимуть центри зайнятості, які забезпечуватимуть менторський супровід. Діючі ФОПи, які сплатили податки та створили робочі місця за попередніми грантами, зможуть претендувати на додаткову фінансову підтримку як стимул до розвитку бізнесу.

Окрім цього, оновлена постанова вводить спеціальні положення для військових та сімей учасників бойових дій:

призупинення зобов’язань за грантом у разі мобілізації або полону, уточнено правила повернення невикористаних коштів;

розширення кола отримувачів грантів – батьки та повнолітні діти учасників бойових дій також можуть отримати фінансову підтримку;

збільшення максимальних сум грантів для членів сімей загиблих або померлих захисників з 500 тис. грн до 1 млн грн за умови створення чотирьох робочих місць;

грант доступний лише ФОП, зареєстрованим щонайменше 12 місяців.

Як отримати грант на власну справу

За словами заступниці Міністра економіки Олександри Циборт, програма створена для активних людей: підтримка спрямована на тих, хто створює робочі місця, сплачує податки та розвиває власну справу, а під час воєнного стану дозволяє зберігати гнучкість і розвиватися навіть у складних умовах.

Відтепер грантові рахунки можна відкривати у ПриватБанку, Ощадбанку або Сенс Банку.

Нагадаємо, що програма Власна Справа входить до державної політики Зроблено в Україні. За три роки вона підтримала понад 28 000 підприємців, створивши понад 51 000 робочих місць, а загальна сума грантів перевищила 5 млрд грн.

Розмір гранту

Тепер мікрогранти надаватимуться у таких розмірах:

100 тис. грн – без умов створення робочих місць;

200 тис. грн – за одне робоче місце;

350 тис. грн – за два робочих місця;

200 тис. грн – для молоді 18-25 років.

Що ще потрібно знати про грант на власну справу

В Дії повідомили, що наразі подача заяв на отримання грантів завершилася у зв’язку з закінченням встановлених термінів.

Водночас послуга відновить роботу після внесення змін до відповідної постанови, які визначатимуть нові хвилі подання заяв.

Джерело : Дія

