Кабинет министров Украины упростил продажу на открытых аукционах санкционных активов россиян, которые были изъяты в государственную собственность.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 23 января.

Продажа санкционного имущества россиян

По словам Свириденко, теперь права требования по кредитам можно включать в состав актива и продавать вместе с ним как единый пакет.

– Если первый аукцион не состоялся, государство автоматически запускает повторный аукцион с меньшей ценой, а далее аукцион по голландской модели с постепенным снижением цены. Это позволит ускорить продажу санкционного имущества и увеличить поступления, – объяснила она.

Правительство уже утвердило перечень санкционных активов и ориентировочный график их продажи.

На аукционы будут выставлены корпоративные права 26 объектов, анонсировала премьер-министр Украины. Среди них:

ООО Инвестиционный союз Лыбидь (ТЦ Ocean Plaza);

ООО Николаевский глиноземный завод;

ООО Калушский трубный завод;

ООО АМСТЕЛ-СКИ (отель в Буковеле);

ООО Демуринский горно-обогатительный комбинат;

ООО Мотордеталь-Конотоп;

АО Запорожский производственный алюминиевый комбинат и другие активы.

Как рассказала Свириденко, аукционы начнутся уже в марте 2026 года. Активы планируют выставлять в зависимости от времени, необходимого для подготовки имущества к продаже, утверждает она.

По словам премьер-министра Украины, все полученные деньги поступят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и будут направлены на восстановление инфраструктуры, экономики и поддержку людей.

