От Ocean Plaza до отеля в Буковеле: Кабмин упростил продажу санкционного имущества россиян
- Кабинет министров упростил процедуру продажи санкционных российских активов, разрешив реализацию прав требования по кредитам единым пакетом.
- Уже в марте 2026 года на торги выставят корпоративные права 26 объектов, среди которых Ocean Plaza и Николаевский глиноземный завод, а полученные средства направят на восстановление Украины.
Кабинет министров Украины упростил продажу на открытых аукционах санкционных активов россиян, которые были изъяты в государственную собственность.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 23 января.
Продажа санкционного имущества россиян
По словам Свириденко, теперь права требования по кредитам можно включать в состав актива и продавать вместе с ним как единый пакет.
– Если первый аукцион не состоялся, государство автоматически запускает повторный аукцион с меньшей ценой, а далее аукцион по голландской модели с постепенным снижением цены. Это позволит ускорить продажу санкционного имущества и увеличить поступления, – объяснила она.
Правительство уже утвердило перечень санкционных активов и ориентировочный график их продажи.
На аукционы будут выставлены корпоративные права 26 объектов, анонсировала премьер-министр Украины. Среди них:
- ООО Инвестиционный союз Лыбидь (ТЦ Ocean Plaza);
- ООО Николаевский глиноземный завод;
- ООО Калушский трубный завод;
- ООО АМСТЕЛ-СКИ (отель в Буковеле);
- ООО Демуринский горно-обогатительный комбинат;
- ООО Мотордеталь-Конотоп;
- АО Запорожский производственный алюминиевый комбинат и другие активы.
Как рассказала Свириденко, аукционы начнутся уже в марте 2026 года. Активы планируют выставлять в зависимости от времени, необходимого для подготовки имущества к продаже, утверждает она.
По словам премьер-министра Украины, все полученные деньги поступят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и будут направлены на восстановление инфраструктуры, экономики и поддержку людей.