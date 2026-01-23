Кабінет міністрів України спростив продаж на відкритих аукціонах санкційних активів росіян, які були стягнуті в державну власність.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 23 січня.

Продаж санкційного майна росіян

За словами Свириденко, тепер права вимоги за кредитами можна включати до складу активу та продавати разом із ним як єдиний пакет.

– Якщо перший аукціон не відбувся, держава автоматично запускає повторний аукціон з меншою ціною, а далі аукціон за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни. Це дозволить пришвидшити продаж санкційного майна та збільшити надходження, – пояснила вона.

Уряд уже затвердив перелік санкційних активів та орієнтовний графік їхнього продажу.

На аукціони будуть виставлені корпоративні права 26 обʼєктів, анонсувала прем’єр-міністерка України. Серед них:

ТОВ Інвестиційний союз Либідь (ТЦ Ocean Plaza);

ТОВ Миколаївський глиноземний завод;

ТОВ Калушський трубний завод;

ТОВ АМСТЕЛ-СКІ (готель в Буковелі);

ТОВ Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат;

ТОВ Мотордеталь-Конотоп;

АТ Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат та інші активи.

Як розповіла Свириденко, аукціони почнуться вже у березні 2026 року. Активи планують виставляти залежно від часу, необхідного для підготовки майна до продажу, стверджує вона.

За словами прем’єр-міністерки України, всі отримані гроші надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку людей.

