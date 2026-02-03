Правительство продлило действие программ Национальный кэшбэк и Зимняя поддержка до 30 июня 2026 года в соответствии с постановлением Кабинета министров от 22 ноября 2025 года №1510.

Это означает, что все механизмы начисления и выплат остаются в силе, а участники программы могут продолжать пользоваться государственной поддержкой.

Почему не приходит национальный кэшбэк за декабрь и когда удастся получить деньги, читайте в нашем материале.

Почему не приходит кэшбэк за декабрь

Многие пользователи заметили, что кэшбэк за декабрь не пришел на их счета. В частности, это заметили участники программы, которые привыкли получать средства в конце месяца за предыдущий.

Ведь по стандартным правилам выплата за декабрь должна была состояться в конце января 2026 года. На самом же деле начисление за этот месяц осуществляется по отдельной процедуре, которая отличается от привычного графика.

В частности, постановлением №1510 внесены уточнения в п. 16 Порядка реализации экспериментального проекта по государственной денежной помощи покупателям товаров и услуг украинского производства, утвержденного постановлением от 20 августа 2024 года №952.

Когда придет национальный кэшбэк за декабрь

Согласно документу, выплаты производятся до 20 числа следующего месяца, но это правило не распространяется на кэшбэк, накопленный в декабре 2025 года. Для него установлен отдельный порядок. Поэтому не стоит волноваться, если кэшбэк за декабрь не пришел.

В соответствии с изменениями, внесенными постановлением №1510, известно, когда будет выплата кэшбэка за декабрь. Начисление кэшбэка за декабрь 2025 года будет осуществляться только в феврале 2026 года и только при наличии финансирования.

Если средств не хватит, перечисление за декабрь не состоится, а начисление государственной помощи для следующего бюджетного периода будет прекращено с 1 января.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства подтвердило, что слухи о прекращении работы Национального кэшбэка не соответствуют действительности.

В ведомстве отмечают, что изменения, указанные в нормативных документах, касаются только технического перераспределения бюджетных средств и не означают сокращение финансирования или сворачивание программы.

Во всех случаях, если будут приняты решения, которые могут повлиять на функционирование кэшбэка, общественность будет уведомлена заранее.

