Уряд продовжив роботу програми Національний кешбек та Зимова підтримка до 30 червня 2026 року відповідно до постанови Кабінету міністрів від 22 листопада 2025 року №1510.

Це означає, що всі механізми нарахування та виплат залишаються чинними, а учасники програми можуть продовжувати користуватися державною підтримкою.

Чому не приходить національний кешбек за грудень та коли вдасться отримати гроші, читайте в нашому матеріалі.

Чому не приходить кешбек за грудень

Багато користувачів помітили, що кешбек за грудень не прийшов на їхні рахунки. Зокрема, це помітили учасники програми, які звикли отримувати кошти наприкінці місяця за попередній.

Адже за стандартними правилами виплата за грудень мала відбутися наприкінці січня 2026 року. Насправді ж нарахування за цей місяць здійснюється за окремою процедурою, яка відрізняється від звичного графіка.

Зокрема, постановою №1510 внесено уточнення до п. 16 Порядку реалізації експериментального проєкту щодо державної грошової допомоги покупцям товарів і послуг українського виробництва, затвердженого постановою від 20 серпня 2024 року № 952.

Коли прийде національний кешбек за грудень

Згідно з документом, виплати проводяться до 20 числа наступного місяця, але це правило не поширюється на кешбек, накопичений у грудні 2025 року. Для нього встановлено окремий порядок. Тож не варто хвилюватися, якщо кешбек за грудень не прийшов.

Відповідно до змін, внесених постановою №1510, відомо, коли буде виплата кешбеку за грудень. Нарахування кешбеку за грудень 2025 буде здійснюватися лише в лютому 2026 року, і лише за наявності фінансування. Якщо коштів не вистачатиме, перерахування за грудень не відбудеться, а нарахування державної допомоги для наступного бюджетного періоду буде припинене з 1 січня.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства підтвердило, що чутки про припинення роботи Національного кешбеку не відповідають дійсності.

У відомстві наголошують, що зміни, зазначені в нормативних документах, стосуються лише технічного перерозподілу бюджетних коштів і не означають скорочення фінансування або згортання програми.

В усіх випадках, якщо будуть ухвалені рішення, які можуть вплинути на функціонування кешбеку, громадськість буде повідомлена заздалегідь.

