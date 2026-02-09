Ринок житлової нерухомості в Україні продовжує жити в умовах адаптації до війни, дефіциту пропозиції та економічної невизначеності.

Що буде з ринком нерухомості у 2026 році в Україні, ми розпитали у керівника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина.

Чи зростатимуть ціни на нерухомість в Україні у 2026 році

Експерти OLX Нерухомість очікують, що у 2026 році зниження цін не буде, а ринок збережеться у стабільній або м’яко зростальній динаміці. Це пов’язано з дефіцитом пропозиції на вторинному ринку через руйнування житла та “відкладений продаж” власниками, що створює тиск на ціни.

Зараз дивляться

Аналітики порталу OLX Нерухомість зазначають, що дефіцит житла на вторинці та нестача нових проєктів не дозволять цінам суттєво падати, навіть якщо попит буде помірним.

Що буде з цінами на нерухомість у 2026 році в Україні після війни

Олег Пендзин погоджується, що зараз забудовники не поспішають запускати нові проєкти. Зокрема, це пов’язано з високими цінами на будівельні матеріали та невизначеність, а також складну безпекову ситуацію. Ба більше, чим далі місто від лінії фронту, тим дорожчий квадратний метр.

Експерт розповів, що яскравим прикладом є Одеса. До початку війни ціни на житло в Одесі були на 30% вищими, ніж зараз.

Ціни можуть підвищуватися в помірних межах, наприклад, у Києві очікується зростання близько 8-15% у 2026 році. Але це можливо за умови стабілізації попиту та поступового відновлення економічної активності.

На первинному ринку не очікується зниження цін через подорожчання будівельних матеріалів, дефіцит робочої сили та меншу кількість новобудов.

Олег Пендзин вважає, що після закінчення війни буде значний стрибок у цінах на житло. Але зараз вартість залежить безпосередньо від віддаленості від лінії фронту та попиту. Експерт наголосив, що найдорожче житло зараз на заході України та в Києві.

Чи вплинуть обстріли Києва на вартість столичної нерухомості

Також Пендзин розповів, що, попри постійні обстріли Києва, житло тут точно не буде дешевшати.

– Я думаю, що керівництво Києва точно не наступить на ті ж граблі. Тож після опалювального сезону почнеться децентралізація систем опалення. Будуть встановлюватися модульні котельні, які забезпечуватимуть опаленням населення, – розповів економіст .

Експерт пояснив, що в Україні досі значною мірою працює застаріла централізована система опалення, побудована ще за радянською моделлю великих котелень, які подають тепло одразу на цілі мікрорайони.

За його словами, у більшості європейських країн від такої схеми відмовилися через великі втрати тепла в мережах і високу вартість утримання зношених теплотрас, коли теплоносій доходить до будинків уже з істотною втратою температури.

Як зазначає фахівець, подібну трансформацію ще в середині 1990-х пройшли країни Балтії. Там поступово перейшли до децентралізованих рішень, і сьогодні система опалення більше залежить від рівня окремого будинку чи домогосподарства. Поширеною стала практика модульних котелень, невеликих локальних теплопунктів або індивідуальних котлів безпосередньо в будівлях, що дозволяє гнучко керувати споживанням і зменшувати втрати.

Окремо експерт підкреслює, що формат опалення часто визначається доходами мешканців. Якщо ресурси обмежені, люди можуть обігрівати лише частину житла, наприклад, одну кімнату, де проводять найбільше часу; за вищого рівня доходів встановлюють повноцінні автономні системи. Тобто підхід стає більш індивідуальним, а не “масовим”, як у радянській моделі з однією котельнею на великі житлові масиви.

Експерт наголосив, що кількість жителів Києва постійно збільшується. Він зазначив, що навряд попит на житло у столиці буде знижуватися, адже сюди постійно приїжджають переселенці.

Що буде з цінами на нерухомість у 2026 році в Україні: прогноз експерта

– Зараз пропозиція на ринку теж не дуже висока, адже нових будівельних проєктів мало. Тож вартість житла буде рости, якщо збільшуватиметься попит. Це стосується як вартості новобудов, так і житла на вторинному ринку, – наголосив експерт.

Що впливатиме на ціни на нерухомість в Україні у 2026 році:

Безпекова ситуація залишається одним із ключових факторів, що впливатиме на поведінку покупців та ціни.

Якщо безпека у великих містах погіршиться, це може посилити “відкладений попит”, отже, люди відкладатимуть покупку житла до кращих часів.

Ба більше, окремі власники у 2026 році утримуватимуть нерухомість від продажу, очікуючи кращих умов або стабілізації безпеки та економіки. Це підтримує ціни на вторинному ринку, тож вони знижуватися не будуть.



Також географічні переваги покупців можуть змінюватися. Тож попит може зростати на нерухомість поза межами великих міст, де менший ризик обстрілів, але поки що це не є тенденцією, що домінує.

Зокрема, дані OLX показують, що у 2025 році попит на будинки зріс сильніше, ніж на квартири, особливо на житло з автономними системами та резервним живленням. Наразі безпека та автономність стають пріоритетами для покупців.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.