Введение 10% экспортных пошлин на сою и рапс позволило Украине увеличить производство масла и шрота из этого сырья, а также нарастить экспорт продуктов переработки.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, который был соавтором соответствующей законодательной инициативы.

Экспортная пошлина на сою

В частности, за июль-декабрь 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего сезона переработка рапса на масло выросло в 1,8 раза, экспорт рапсового масла – в 1,8 раза, валютная выручка – в 2,2 раза.

Сейчас смотрят

В то же время, за этот же период производство рапсового шрота возросло в 1,8 раза, экспорт этого продукта — в 1,7 раза, валютная выручка, в 1,4 раза.

Кроме того, за сентябрь-декабрь 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона производство соевого масла в Украине выросло на 22,4%, экспорт — на 23,3%, валютная выручка — в 1,5 раза.

Переработка сои в масло и шрот превысила ее экспорт на 3,7%.

– Перевод украинского сельского хозяйства с модели сырьевого экспорта на переработку продемонстрировал свою эффективность на примере сои и рапса в первый же сезон действия закона о 10% пошлине. Добавленная стоимость, которая теперь остается в Украине, измеряется сотнями миллионов долларов, а дополнительные налоги для государственного бюджета – миллиардами гривен. Сырьевой экспорт – ниша бедных стран. Государство будет стимулировать переработку, – отметил Дмитрий Кисилевский.

Также Дмитрий Кисилевский сообщил, что в 2025/26 маркетинговом году, по оценкам ассоциации Укролияпром, прогнозируется рекордная переработка семян рапса до 1,7 млн ​​тонн (свыше 50% от валового сбора) и соевых бобов до 3,0 млн тонн (свыше 60% от валового).

Это обеспечит рекордное производство масла рапсового (720 тыс. тонн) и соевого (600 тыс. тонн).

Кроме таможенных пошлин на экспорт сырья в Украине действуют программы поддержки инвестиций в перерабатывающую промышленность.

В частности, доступны кредиты 5-7-9, гранты на оборудование, индустриальные парки, поддержка проектов со значительными инвестициями, упрощение изменения целевого назначения земли.

Также на оборудование украинского производства действует программа 25% компенсации стоимости. Эти программы являются составляющими политики развития украинских производителей. Сделано в Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.