Запровадження 10% експортного мита на сою та ріпак дозволило Україні збільшити виробництво олії та шроту з цієї сировини, а також наростити експорт продуктів переробки.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, який був співавтором відповідної законодавчої ініціативи.

Експортне мито на сою

Зокрема, за липень-грудень 2025 року порівняно з відповідним періодом попереднього сезону переробка ріпаку на олію зросла в 1,8 рази, експорт ріпакової олії – в 1,8 рази, валютна виручка – в 2,2 рази.

Водночас за цей же період виробництво ріпакового шроту зросло в 1,8 рази, експорт цього продукту – в 1,7 рази, валютна виручка, в 1,4 рази.

Крім того, за вересень-грудень 2025 року порівняно з аналогічним періодом попереднього сезону виробництво соєвої олії в Україні зросло на 22,4%, експорт – на 23,3%, валютна виручка – в 1,5 рази.

Переробка сої на олію та шрот перевищила її експорт на 3,7%.

– Переведення українського сільського господарства з моделі сировинного експорту на переробку продемонструвало свою ефективність на прикладі сої та ріпаку у перший же сезон дії закону про 10% мито. Додана вартість, яка тепер залишається в Україні, вимірюється сотнями мільйонів доларів, а додаткові податки для державного бюджету – мільярдами гривень. Сировинний експорт – ніша бідних країн. Держава буде стимулювати переробку, – відзначив Дмитро Кисилевський.

Також Дмитро Кисилевський повідомив, що у 2025/26 маркетинговому році, за оцінками асоціації Укроліяпром, прогнозується рекордна переробка насіння ріпаку до 1,7 млн.тонн (понад 50% від валового збору) та соєвих бобів до 3,0 млн. тонн (понад 60% від валового збору).

Це забезпечить рекордне виробництво олії ріпакової (720 тис. тонн) та соєвої (600 тис. тонн).

Окрім мит на експорт сировини в Україні діють програми підтримки інвестицій у переробну промисловість.

Зокрема доступні кредити 5-7-9, гранти на обладнання, індустріальні парки, підтримка проєктів зі значними інвестиціями, спрощення зміни цільового призначення землі.

Також на обладнання українського виробництва діє програма 25% компенсації вартості. Ці програми є складовими політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні.

