В соцсетях активно распространяют информацию о якобы подготовке законодательных инициатив, предусматривающих повышение тарифов на электроэнергию и тепло для населения.

Будет ли повышение цен на электроэнергию и тепло

На самом деле, эта информация не соответствует действительности, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. По данным Министерства энергетики Украины, которое предоставило комментарий Центру, мораторий на повышение цен на тарифы для населения остается в силе.

Он действует с 2022 года, во время военного положения и еще в течение шести месяцев после его завершения. Поэтому тарифы на тепло, горячую воду и газ для бытовых потребителей не меняются, а никаких решений об их повышении пока не рассматривают.

Что касается законопроекта №13219, который упоминается в манипулятивных сообщениях, в Центре пояснили, что он направлен не на повышение стоимости электроэнергии, а на совершенствование конкурентных условий для производителей “зеленой” энергии.

Расчеты из возобновляемых источников энергии не влияют на тарифы для населения, поскольку фиксированную цену для бытовых потребителей обеспечивают через механизм возложения специальных обязанностей на Энергоатом и Укргидроэнерго.

Таким образом, любые изменения для производителей ВИЭ не отразятся на тарифах для населения. Утверждения о том, что принятие законопроекта якобы связано с передачей долгов перед ВИЭ на потребителей, являются ложными, подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

Информацию о повышении тарифов также опроверг председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Он отметил, что принятые законопроекты №14067 о повышении эффективности теплоснабжения и №13219 о строительстве новых генерирующих мощностей не содержат норм о повышении тарифов для населения.

— В соцсетях распространяют ложную информацию о якобы повышении тарифов для населения. Конечно же, это неправда. Напомню, что с августа 2022 года в Украине установлен мораторий на повышение тарифов на тепло. Поэтому и в этом месяце, и в следующем они будут такими, как были раньше, пока не будет изменен этот закон. А сейчас даже нет законопроектов для его изменения, — отметил политик.

По словам Геруса, что касается тарифов на электроэнергию, их устанавливает правительство, но разницу между рыночной ценой и тарифом для населения покрывают государственные компании — НАЭК Энергоатом и Укргидроэнерго. Именно эти предприятия несут дополнительную финансовую нагрузку, чтобы обеспечить сохранение действующих тарифов для бытовых потребителей.

Народный депутат подчеркнул, что развитие ветровой и солнечной генерации не влияет на тарифы для населения и не может стать основанием для их повышения. Строительство новых электростанций необходимо для преодоления дефицита электроэнергии, который, по его словам, может вызвать колебания цен на рынке. Таким образом, расширение возобновляемой энергетики не приведет к росту тарифов для населения.

