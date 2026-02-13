У соцмережах активно поширюють інформацію про нібито підготовку законодавчих ініціатив, які передбачають підвищення тарифів на електроенергію та тепло для населення.

Чи буде підвищення тарифів на світло, читайте в нашому матеріалі.

Чи буде підвищення цін на електроенергію та тепло

Насправді, ця інформація не відповідає дійсності, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. За даними Міністерства енергетики України, яке надало коментар Центру, мораторій на підвищення цін на тарифи для населення залишається чинним.

Він діє з 2022 року, під час воєнного стану та ще протягом шести місяців після його завершення. Тому тарифи на тепло, гарячу воду та газ для побутових споживачів не змінюються, а жодних рішень про їх підвищення наразі не розглядають.

Що стосується законопроєкту №13219, який згадується у маніпулятивних повідомленнях, у Центрі пояснили, що він спрямований не на підвищення вартості електроенергії, а на вдосконалення конкурентних умов для виробників “зеленої” енергії.

Розрахунки з відновлюваних джерел енергії не впливають на тарифи для населення, оскільки фіксовану ціну для побутових споживачів забезпечують через механізм покладання спеціальних обов’язків на Енергоатом та Укргідроенерго.

Таким чином, будь-які зміни для виробників ВДЕ не позначаться на тарифах для населення. Твердження про те, що ухвалення законопроєкту нібито пов’язане з передачею боргів перед ВДЕ на споживачів, є неправдивими, підкреслюють у Центрі протидії дезінформації.

Інформацію про підвищення тарифів також спростував Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово‑комунальних послуг Андрій Герус. Він зазначив, що ухвалені законопроєкти №14067 щодо підвищення ефективності теплопостачання та №13219 про будівництво нових генеруючих потужностей не містять норм про підвищення тарифів для населення.

– У соцмережах поширюють неправдиву інформацію про начебто підвищення тарифів для населення. Звичайно ж, це неправда. Нагадаю, що від серпня 2022 року в Україні встановлено мораторій на підвищення тарифів на тепло. Тому і цього місяця, і наступного вони будуть такими, як були раніше, поки не буде змінений цей закон. А зараз навіть немає законопроєктів для його зміни, – зазначив політик.

За словами Геруса, що стосується тарифів на електроенергію, їх встановлює уряд, але різницю між ринковою ціною та тарифом для населення покривають державні компанії – НАЕК Енергоатом та Укргідроенерго. Саме ці підприємства несуть додаткове фінансове навантаження, щоб забезпечити збереження чинних тарифів для побутових споживачів.

Народний депутат підкреслив, що розвиток вітрової та сонячної генерації не впливає на тарифи для населення і не може стати підставою для їхнього підвищення. Будівництво нових електростанцій необхідне для подолання дефіциту електроенергії, який, за його словами, може спричиняти коливання цін на ринку. Таким чином, розширення відновлюваної енергетики не призведе до зростання тарифів для населення.

