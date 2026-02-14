Кабінет міністрів України зараз не розглядає можливість підняття тарифу на електроенергію для населення.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час зустрічі з журналістами у Києві.

Свириденко заперечила підняття тарифу на світло

– Дивне рішення підняти тариф на електроенергію за умови її відключення. Коли люди недоотримують щонайменше третину електрики, то як ми ще підніматимемо на неї тариф? Це було б дуже невдале рішення – вважає Свириденко.

До кінця липня 2026 року Кабінет міністрів має розробити дорожню карту лібералізації тарифів, пояснила прем’єр-міністерка.

За її словами, це є однією з умов Міжнародного валютного фонду для отримання нової програми фінансування.

Очікується, що нові правила ціноутворення на комунальні послуги почнуть діяти вже після скасування воєнного стану.

Варто зазначити, що чинна вартість електроенергії для побутових споживачів зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт·год до 30 квітня 2026 року.

Для тих, хто користується багатозонними лічильниками (нічний тариф) або має зареєстроване електроопалення, діє пільгова ціна, яка є вдвічі нижчою за базовий тариф.

