В январе 2026 года поступления от таможни и налоговой снизились на 12 млрд грн. Причиной тому являются российские обстрелы энергетики.

Об этом во время общения с журналистами сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Удары РФ по энергетике: последствия для экономики

По словам Юлии Свириденко, эта зима — одна из самых сложных за четыре года полномасштабной войны.

Сейчас смотрят

— Это самая суровая зима за много лет. Россия бьет баллистикой по нашим энергообъектам. В условиях таких беспрецедентных обстрелов нам нужны гораздо большие запасы оборудования и противовоздушной обороны, — подчеркнула глава правительства.

Она отметила, что силы ПВО и энергетики работают сверх своих возможностей, и без поставок от партнеров оборудования и ракет ПВО мы не сможем защищаться так эффективно, как в предыдущие годы.

В то же время Юлия Свириденко отметила, что на сегодняшний день каждая областная военная администрация получила задание разработать план обеспечения полной энергетической автономности в регионе.

— Если посмотреть на поступления таможни и налоговой в январе, то мы видим снижение — минус 12 млрд грн. То есть влияние российских обстрелов ощутимо не только на уровне быта, но и непосредственно для бюджета, — сказала Юлия Свириденко.

По ее словам, предприятия сокращают свою работу из-за ограниченного энергоснабжения.

Ранее Юлия Свириденко отметила, что американо-украинский инвестиционный фонд восстановления (URIF) за первый месяц приема заявок получил более 60 проектных предложений. Из них 37 поступили от украинских компаний.

Читайте также
МВФ упростил условия новой программы для Украины: что изменится для ФЛП
МВФ упростил условия новой программы финансирования для Украины

Связанные темы:

Война в УкраинедержбюджетРакетные удары РоссииЮлія Свириденко
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.