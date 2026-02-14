В январе 2026 года поступления от таможни и налоговой снизились на 12 млрд грн. Причиной тому являются российские обстрелы энергетики.

Об этом во время общения с журналистами сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Удары РФ по энергетике: последствия для экономики

По словам Юлии Свириденко, эта зима — одна из самых сложных за четыре года полномасштабной войны.

— Это самая суровая зима за много лет. Россия бьет баллистикой по нашим энергообъектам. В условиях таких беспрецедентных обстрелов нам нужны гораздо большие запасы оборудования и противовоздушной обороны, — подчеркнула глава правительства.

Она отметила, что силы ПВО и энергетики работают сверх своих возможностей, и без поставок от партнеров оборудования и ракет ПВО мы не сможем защищаться так эффективно, как в предыдущие годы.

В то же время Юлия Свириденко отметила, что на сегодняшний день каждая областная военная администрация получила задание разработать план обеспечения полной энергетической автономности в регионе.

— Если посмотреть на поступления таможни и налоговой в январе, то мы видим снижение — минус 12 млрд грн. То есть влияние российских обстрелов ощутимо не только на уровне быта, но и непосредственно для бюджета, — сказала Юлия Свириденко.

По ее словам, предприятия сокращают свою работу из-за ограниченного энергоснабжения.

Ранее Юлия Свириденко отметила, что американо-украинский инвестиционный фонд восстановления (URIF) за первый месяц приема заявок получил более 60 проектных предложений. Из них 37 поступили от украинских компаний.

