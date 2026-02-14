У січні 2026 року надходження від митниці та податкової знизилися на 12 млрд грн. Причиною тому є російські обстріли енергетики.

Про це під час спілкування із журналістами повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Удари РФ по енергетиці: наслідки для економіки

За словами Юлії Свириденко, ця зима — одна з найскладніших за чотири роки повномасштабної війни.

— Це найсуворіша зима за багато років. Росія бʼє балістикою по наших енергообʼєктах. В умовах таких безпрецедентних обстрілів нам потрібні набагато більші запаси обладнання і протиповітряної оборони, — наголосила очільниця уряду.

Вона зауважила, що сили ППО та енергетики працюють понад свої можливості, і без постачання від партнерів обладнання і ракет ППО ми не зможемо захищатися так ефективно, як у попередні роки.

Водночас Юлія Свириденко зазначила, що на сьогодні кожна обласна військова адміністрація отримала завдання розробити план забезпечення повної енергетичної автономності у регіоні.

— Якщо подивитися на надходження митниці та податкової у січні, то ми бачимо зниження — мінус 12 млрд грн. Тобто вплив російських обстрілів відчутний не лише на рівні побуту, а й безпосередньо для бюджету, — сказала Юлія Свириденко.

За її словами, підприємства скорочують свою роботу через обмежене енергопостачання.

