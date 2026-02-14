Вплив обстрілів РФ: Свириденко заявила, що бюджет недоотримав у січні 12 млрд грн
У січні 2026 року надходження від митниці та податкової знизилися на 12 млрд грн. Причиною тому є російські обстріли енергетики.
Про це під час спілкування із журналістами повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Удари РФ по енергетиці: наслідки для економіки
За словами Юлії Свириденко, ця зима — одна з найскладніших за чотири роки повномасштабної війни.
— Це найсуворіша зима за багато років. Росія бʼє балістикою по наших енергообʼєктах. В умовах таких безпрецедентних обстрілів нам потрібні набагато більші запаси обладнання і протиповітряної оборони, — наголосила очільниця уряду.
Вона зауважила, що сили ППО та енергетики працюють понад свої можливості, і без постачання від партнерів обладнання і ракет ППО ми не зможемо захищатися так ефективно, як у попередні роки.
Водночас Юлія Свириденко зазначила, що на сьогодні кожна обласна військова адміністрація отримала завдання розробити план забезпечення повної енергетичної автономності у регіоні.
— Якщо подивитися на надходження митниці та податкової у січні, то ми бачимо зниження — мінус 12 млрд грн. Тобто вплив російських обстрілів відчутний не лише на рівні побуту, а й безпосередньо для бюджету, — сказала Юлія Свириденко.
За її словами, підприємства скорочують свою роботу через обмежене енергопостачання.