МВФ упростил условия новой программы для Украины: что изменится для ФЛП
- МВФ упростил договоренности по новой программе расширенного финансирования EFF для Украины.
- Программа будет рассмотрена на ближайшем заседании Совета директоров МВФ.
- Сотрудничество с МВФ является ключевым для всей международной финансовой поддержки, в частности кредита ЕС на €90 млрд.
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) упростила договоренности об открытии новой программы расширенного финансирования EFF для Украины. В МВФ пересмотрели предварительные меры и структурные маяки.
Об этом журналистам сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
МВФ упростил условия новой программы
Украинскую программу рассмотрят на ближайшем заседании Совета директоров МВФ.
— После ряда дискуссий и консультаций, в том числе с директором-распорядителем Кристалиной Георгиевой, миссия упростила договоренности, достигнутые в ноябре — пересмотрели предварительные меры и структурные ориентиры, — сказала Юлия Свириденко.
Программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита в €90 млрд от Европейского Союза.
По словам Свириденко, самые чувствительные вопросы программы МВФ — это налогообложение ФЛП.
Премьер-министр пояснила, что в работе с МВФ правительство Украины договорилось о повышении порога введения НДС для ФЛП до 4 млн грн (около €85 тыс.) — это максимальный уровень НДС на товары в Европе. Поэтому эти изменения не коснутся 2/3 всех ФЛП.
Вопрос, когда именно норма вступит в силу, в дальнейшем будет согласован.
— Мы работаем с парламентариями и, скорее всего, примем эти меры в рамках консолидированного налогового законопроекта. В него также войдут вопросы цифровых платформ, посылок, сохранения военного сбора после завершения военного положения, что положительно воспринимается бизнесом, — подчеркнула Юлия Свириденко.
В конце декабря 2025 года заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук сообщил, что программа сотрудничества с МВФ, согласованная на техническом уровне, может претерпеть изменения в зависимости от сроков и механизма предоставления финансовой помощи Украине.