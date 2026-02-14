Миссия Международного валютного фонда (МВФ) упростила договоренности об открытии новой программы расширенного финансирования EFF для Украины. В МВФ пересмотрели предварительные меры и структурные маяки.

Об этом журналистам сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

МВФ упростил условия новой программы

Украинскую программу рассмотрят на ближайшем заседании Совета директоров МВФ.

— После ряда дискуссий и консультаций, в том числе с директором-распорядителем Кристалиной Георгиевой, миссия упростила договоренности, достигнутые в ноябре — пересмотрели предварительные меры и структурные ориентиры, — сказала Юлия Свириденко.

Программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита в €90 млрд от Европейского Союза.

По словам Свириденко, самые чувствительные вопросы программы МВФ — это налогообложение ФЛП.

Премьер-министр пояснила, что в работе с МВФ правительство Украины договорилось о повышении порога введения НДС для ФЛП до 4 млн грн (около €85 тыс.) — это максимальный уровень НДС на товары в Европе. Поэтому эти изменения не коснутся 2/3 всех ФЛП.

Вопрос, когда именно норма вступит в силу, в дальнейшем будет согласован.

— Мы работаем с парламентариями и, скорее всего, примем эти меры в рамках консолидированного налогового законопроекта. В него также войдут вопросы цифровых платформ, посылок, сохранения военного сбора после завершения военного положения, что положительно воспринимается бизнесом, — подчеркнула Юлия Свириденко.

В конце декабря 2025 года заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук сообщил, что программа сотрудничества с МВФ, согласованная на техническом уровне, может претерпеть изменения в зависимости от сроков и механизма предоставления финансовой помощи Украине.

