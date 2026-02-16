В 2026 году государство продолжает оказывать поддержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий на территории Украины.

Что известно о льготах для ВПЛ в 2026 году и какая помощь предусмотрена — читайте подробнее в материале Фактов ICTV.

Что известно о льготах для переселенцев в 2026 году

В 2026 году правительство внесло изменения в порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан.

Помощь предоставляется, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи за последние три месяца не превышает 10 380 грн.

Если человек уже получал помощь, то выплаты будут продолжены автоматически. ВПЛ, которые впервые обращаются за помощью, могут подать заявление через приложение Дія.

Какие льготы предусмотрены для ВПЛ в 2026 году

Помощь на проживание для ВПЛ

Ежемесячные выплаты на проживание для уязвимых категорий составляют:

3 000 грн — для лиц с инвалидностью, детей, пенсионеров;

2 000 грн — для других категорий лиц.

Выплаты осуществляются до момента восстановления жилья или возвращения в безопасные регионы.

Компенсация за аренду жилья

В 2026 году государство частично компенсирует стоимость аренды или предоставляет временное жилье для ВПЛ. Семьи имеют право на получение субсидии, если тратят на аренду жилья более 20% своих совокупных доходов.

Чтобы оформить субсидию на аренду жилья, необходимо иметь договор аренды и подать заявление о предоставлении субсидии и компенсации части налогов.

Также для ВПЛ действует программа єВідновлення, которая предусматривает финансовую помощь на ремонт поврежденного жилья.

Бесплатное жилье для ВПЛ

Воспользоваться возможностью могут ВПЛ, которые не имеют собственного жилья или владеют площадью менее 13,65 м² на человека или 35,22 м² на домохозяйство. Такое жилье предоставляется бесплатно на год с возможностью продления срока.

Минразвития совместно с международной организацией Habitat for Humanity начинают инвентаризацию свободных зданий в трех регионах страны. В феврале 2026 года стартуют проверки объектов, которые могут стать доступным и социальным жильем для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Новый проект направлен на оценку и отбор недвижимости, которую можно использовать для инвестирования в доступное и устойчивое жилье.

В рамках проекта планируется:

найти оптимальные пути использования свободных зданий под жилищные нужды;

создать условия для инвестиций в доступное и долгосрочное жилищное строительство;

обеспечить поддержку переселенцам и другим уязвимым группам населения.

По словам заместителя министра Натальи Козловской, пилотные проекты социального жилья с участием общин, международных доноров и благотворительных организаций позволяют проверить различные подходы — финансовые, управленческие и социальные, перед масштабированием на национальном уровне. На основе этого опыта готовится законопроект о социальном жилье.

Она также отметила, что совместный проект с Habitat for Humanity сочетает законодательную базу с практической реализацией, обеспечивая комплексный подход к развитию социального жилья.

Образование и обучение для детей ВПЛ

Дети ВПЛ имеют право на:

первоочередное зачисление в детские сады и школы (также государство обеспечивает бесплатное питание в учебных заведениях);

льготное поступление в вузы по отдельным квотам;

бесплатное обучение в некоторых высших учебных заведениях или скидки на оплату. В частности, помощь предусмотрена для получения профессионального (профессионально-технического), специального предвысшего образования.

Студенты ВПЛ имеют право на социальную стипендию, бесплатное питание, льготное (бесплатное) проживание в общежитиях.

Также для детей переселенцев предусмотрен бесплатный отдых и оздоровление.

Гранты на собственное дело

ВПЛ имеют доступ к ряду программ поддержки, направленных на развитие предпринимательской деятельности или на открытие собственного дела.

Также ВПЛ, в рамках программы, могут воспользоваться программами переквалификации, бесплатными курсами и ваучерами на образование.

Медицинская помощь

ВПЛ гарантирован доступ к бесплатным медицинским услугам в любом регионе Украины.

Также действует программа Доступные лекарства для ВПЛ, которые могут получить люди с хроническими заболеваниями.

В течение периода выплаты помощи постоянно проводится проверка, соответствуют ли ВПЛ критериям для получения выплат.

