Свято закоханих 14 лютого вже позаду, але привітати кохану людину все ще можна без переплат. Після пікового ажіотажу ціни на квіти помітно знизилися, тож зараз вдалий момент купити троянди за більш адекватною вартістю.

Яка вартість троянди та за скільки можна придбати букет, читайте в нашому матеріалі.

Скільки коштує одна троянда в магазинах

У великих торговельних мережах після свята найдоступніші ціни. Так, у Сільпо поштучні троянди продають у широкому діапазоні.

Зокрема, ніжний сорт Принц Персії коштує 45,99 грн, класична червона Гран Прі (50 см) – 89,99 грн, а Джумілія – 99,00 грн за штуку. Для тих, хто не хоче довго обирати, є готові мікс-букети з 5 бутонів за 299,00 грн.

Середня вартість троянди у магазині Камелія близько 100-120 грн. У цій квітковій мережі ціни трохи вищі, ніж у Сільпо, але й вибір сортів більший. Кенійська рожева троянда тут коштує 85,00 грн, жовта Пенні Лейн (70 см) – 98,00 грн.

Вищі троянди (80 см) – від 105,00 грн (Аваланч) до 125,00 грн (Марічка). Трохи дорожча – Гран Прі 90 см за 129,00 грн, а Джумілія зі стеблом 70 см – 110,00 грн.

Для масштабних подарунків у Камелії пропонують букети зі 101 троянди: Playa Blanka – 10 390 грн, а Аваланч (70 см) за акційною ціною – 9 150 грн.

У Украфлора акцент роблять на імпортні еквадорські троянди. Вартість троянд тут стартує від 99,00 грн за Cool Water і доходять до 135,00 грн за Mondial. Піоновидна Mandarin X-pression та White Chocolate коштують по 127,00 грн.

За скільки можна купити троянду з доставкою

У Flowers.ua після Дня Валентина також ціни без різкого підвищення. Поштучні троянди коштують від 99 грн. Зокрема, біла та жовта троянди коштують – по 99 грн, червона й рожева – по 139 грн. Окремо червону троянду продають і за 149 грн – залежно від сорту та партії.

Готові букети у Flowers.ua обійдуться дорожче, але виглядають презентабельно:

7 білих або 5 червоних троянд – 1 099 грн,

7 рожевих троянд – 1 199 грн,

5 червоних троянд із подарунком (коробка цукерок) – 1 259 грн.



Скільки коштує 1 троянда на ринках

На міських ринках і біля станцій метро ціни зазвичай нижчі, але залежать від міста та постачання.

У середньому по Україні поштучну троянду після 14 лютого продають за 70-110 грн. У великих містах біля метро частіше просять 90-120 грн, тоді як у регіонах і невеликих містах можна знайти варіанти по 60-90 грн, особливо ближче до обіду або ввечері.

