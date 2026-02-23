В конце 2025 года были приняты законы №4536 и №4698, которыми внесены изменения в Налоговый кодекс Украины. Часть новых правил вступили в силу с 1 января 2026 года. Кроме того, с этой же даты вступили в силу отдельные нормы ранее принятых законов, которые также касаются акцизного налога.

Какова ставка акцизного налога в 2026 году и к каким товарам применимы изменения — читайте в материале Фактов ICTV.

Новая ставка акцизного налога 2026: что известно

В 2026 году существенно меняются условия работы для производителей, импортеров и продавцов подакцизных товаров, как для ФЛП, так и для юридических лиц. Речь идет прежде всего о порядке получения и продления лицензий.

Сейчас смотрят

С 2026 года для ФЛП, торгующих табаком, добавляется требование по минимальному доходу. Предприниматель без наемных работников должен показывать налогооблагаемый доход не менее двух минимальных зарплат (17 294 грн в 2026 году).

ФЛП с работниками должны обеспечить среднюю зарплату не ниже двух минимальных. Если магазин расположен за пределами города и имеет площадь до 500 кв. м, допускается уровень 1,5 минимальной зарплаты (12 970,5 грн в 2026 году).

Если в течение трех месяцев подряд эти показатели не выполняются, налоговая может аннулировать лицензию.

Какова ставка акцизного налога в 2026 году на табачные изделия

С 1 ноября 2026 года заработает электронная система Е-Акциз. Она заменит бумажные акцизные марки цифровыми кодами в формате DataMatrix.

Что это означает для бизнеса:

каждая бутылка или пачка подакцизного товара будет иметь уникальный код;

маркировку будут осуществлять производители или импортеры;

оптовики смогут продавать только продукцию с электронной маркой;

розничным продавцам придется обновить РРО/пРРО для считывания кодов (в соответствии с законом №3173-IX

Для покупателей это означает возможность проверить легальность товара через приложение Дія, достаточно будет отсканировать код. Сейчас система работает в тестовом режиме.

Кто платит 5% акциза в 2026 году

Продавцы розничной торговли табаком, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет не являются плательщиками 5% акциза (ст. 212 НКУ). Его полностью оплачивают производители и импортеры, которые также декларируют максимальные розничные цены.

Розничные продавцы других подакцизных товаров и в дальнейшем уплачивают 5% акциза.

Изменения в отношении акциза на сигареты

Минимальное акцизное обязательство на 2026 год — €82 за 1000 штук;

Если розничный продавец получил товар со старой максимальной розничной ценой, он обязан пересчитать ее и продавать сигареты не ниже новой рассчитанной цены плюс 5% акциза.

Будет ли акциз на сладкие напитки

Несмотря на предыдущие инициативы, в 2026 году акциз на сладкие напитки не вводится, так как соответствующий законопроект не был поддержан.

В 2026 году акциз распространяется на:

алкоголь и спирт;

табак и жидкости для электронных сигарет;

топливо и его смеси;

транспортные средства (легковые автомобили, мотоциклы, автобусы, грузовики, прицепы).

Основные изменения в 2026 году — это новая система электронной маркировки, более жесткие требования к лицензированию и уточнение правил уплаты акциза. Для бизнеса это означает больше цифрового контроля и необходимость внимательно следить за доходами, зарплатами работников и правильностью оформления документов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.