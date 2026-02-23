Наприкінці 2025 року були ухвалені закони №4536 та №4698, якими внесено зміни до Податкового кодексу України. Частина нових правил почала діяти з 1 січня 2026 року. Крім того, з цієї ж дати набули чинності окремі норми раніше ухвалених законів, що також стосуються акцизного податку.

Яка ставка акцизного податку у 2026 році та до яких товарів застосувалися зміни — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Нова ставка акцизного податку 2026: що відомо

У 2026 році суттєво змінюються умови роботи для виробників, імпортерів і продавців підакцизних товарів, як для ФОПів, так і для юридичних осіб. Ідеться насамперед про порядок отримання та продовження ліцензій.

Із 2026 року для ФОПів, які торгують тютюном, додається вимога щодо мінімального доходу. Підприємець без найманих працівників має показувати оподатковуваний дохід не менше двох мінімальних зарплат (17 294 грн у 2026 році).

ФОПи з працівниками повинні забезпечити середню зарплату не нижче двох мінімальних. Якщо магазин розташований поза межами міста та має площу до 500 кв. м, допускається рівень 1,5 мінімальної зарплати (12 970,5 грн у 2026 році).

Якщо протягом трьох місяців поспіль ці показники не виконуються, податкова може анулювати ліцензію.

Яка ставка акцизного податку у 2026 році на тютюнові вироби

З 1 листопада 2026 року запрацює електронна система Е-Акциз. Вона замінить паперові акцизні марки цифровими кодами у форматі DataMatrix.

Що це означає для бізнесу:

кожна пляшка або пачка підакцизного товару матиме унікальний код;

маркування здійснюватимуть виробники або імпортери;

оптовики зможуть продавати лише продукцію з електронною маркою;

№3173-IX роздрібним продавцям доведеться оновити РРО/пРРО для зчитування кодів (відповідно до законута постанови Кабміну №890).

Для покупців це означає можливість перевірити легальність товару через застосунок Дія, достатньо буде відсканувати код. Наразі система працює у тестовому режимі.

Хто сплачує 5% акцизу у 2026 році

Продавці роздрібної торгівлі тютюном, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет не є платниками 5% акцизу (ст. 212 ПКУ). Його повністю сплачують виробники та імпортери, які також декларують максимальні роздрібні ціни.

Роздрібні продавці інших підакцизних товарів і надалі сплачують 5% акцизу.

Зміни щодо акцизу на сигарети

Мінімальне акцизне зобов’язання на 2026 рік – €82 за 1000 штук;

Якщо роздрібний продавець отримав товар зі старою максимальною роздрібною ціною, він зобов’язаний перерахувати її та продавати сигарети не нижче нової розрахованої ціни плюс 5% акцизу.

Чи буде акциз на солодкі напої

Попри попередні ініціативи, у 2026 році акциз на солодкі напої не вводиться, адже відповідний законопроєкт не був підтриманий.

У 2026 році акциз поширюється на:

алкоголь і спирт;

тютюн та рідини для електронних сигарет;

пальне та його суміші;

транспортні засоби (легкові авто, мотоцикли, автобуси, вантажівки, причепи).

Основні зміни у 2026 році — це нова система електронного маркування, жорсткіші вимоги до ліцензування та уточнення правил сплати акцизу. Для бізнесу це означає більше цифрового контролю та необхідність уважно стежити за доходами, зарплатами працівників і правильністю оформлення документів.

