Надбавка до пенсії 2026: хто отримає додаткові кошти
Згідно з постановою Кабміну № 209, для деяких категорій пенсіонерів підвищено виплати.
Факти ICTV з’ясували, яку надбавку до пенсії можна отримати у 2026 році.
Надбавки пенсіонерам у 2026 році: розміри пенсій
У 2026 році українські пенсіонери можуть розраховувати на кілька додаткових виплат: вікову надбавку та доплату для самотніх пенсіонерів.
Також у 2026 року пенсійні виплати зростуть у тих пенсіонерів, яким виповниться 70, 75 або 80 років.
Щомісячні доплати нараховуються пенсіонерам, які не працюють і мають необхідний страховий стаж.
Розмір пенсій після підвищення:
- Пенсіонери 65+ (стаж 35 років у чоловіків, 30 років у жінок) отримують доплату до 3 758 грн, якщо їхня пенсія менша за цю суму.
- Особи 80+ (стаж 25/20 років) мають аналогічну доплату, якщо пенсія не досягає 3 758 грн.
- Інші непрацюючі пенсіонери отримують доплату до 3 338 грн.
Якщо страховий стаж менший за 35/30 років, доплата розраховується пропорційно.
Розмір надбавки до пенсії, яку можна отримати у 2026 році після 70 років
Надбавку до пенсії у 2026 році можуть отримати пенсіонери, вік яких перевищує 70 років.
Розмір надбавки до пенсії 2026:
- 70-74 роки – доплата 300 грн;
- 75-79 років – 456 грн;
- 80+ років – 570 грн.
Ці виплати нараховуються автоматично, без необхідності звернення до Пенсійного фонду.