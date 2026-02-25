Згідно з постановою Кабміну № 209, для деяких категорій пенсіонерів підвищено виплати.

Факти ICTV з’ясували, яку надбавку до пенсії можна отримати у 2026 році.

Надбавки пенсіонерам у 2026 році: розміри пенсій

У 2026 році українські пенсіонери можуть розраховувати на кілька додаткових виплат: вікову надбавку та доплату для самотніх пенсіонерів.

Також у 2026 року пенсійні виплати зростуть у тих пенсіонерів, яким виповниться 70, 75 або 80 років.

Щомісячні доплати нараховуються пенсіонерам, які не працюють і мають необхідний страховий стаж.

Розмір пенсій після підвищення:

Пенсіонери 65+ (стаж 35 років у чоловіків, 30 років у жінок) отримують доплату до 3 758 грн, якщо їхня пенсія менша за цю суму.

Особи 80+ (стаж 25/20 років) мають аналогічну доплату, якщо пенсія не досягає 3 758 грн.

Інші непрацюючі пенсіонери отримують доплату до 3 338 грн.

Якщо страховий стаж менший за 35/30 років, доплата розраховується пропорційно.

Розмір надбавки до пенсії, яку можна отримати у 2026 році після 70 років

Надбавку до пенсії у 2026 році можуть отримати пенсіонери, вік яких перевищує 70 років.

Розмір надбавки до пенсії 2026:

70-74 роки – доплата 300 грн;

75-79 років – 456 грн;

80+ років – 570 грн.

Ці виплати нараховуються автоматично, без необхідності звернення до Пенсійного фонду.

Джерело : Пенсионный фонд

