В этом году индексация пенсий в Украине составит 12,1%. Ожидается, что повышение пенсий произойдет с 1 марта.

Соответствующее решение утвердил Кабинет министров Украины, сообщила премьер Юлия Свириденко.

Индексация пенсий с 1 марта: что известно

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин ранее заявлял, что бюджет Пенсионного фонда на 2026 год уже утвержден.

– Это означает предсказуемость, в первую очередь – для более 10 млн пенсионеров. Бюджет сбалансированный, бездефицитный, составляет более 1,2 трлн грн. С 1 марта предусмотрена индексация на 12,1%, – заявил министр.

По его словам, бюджет ПФУ на этот год предусматривает средний размер пенсии в размере 6,5 тыс.

В то же время более 4,3 млн пенсионеров имеют пенсию по возрасту ниже 6 тыс. грн.

Именно поэтому Минсоцполитики готовит новую пенсионную модель, для которой пытаются разработать соответствующий законопроект.

– Предусмотрена гарантированная базовая выплата, которая не может быть ниже 6 тыс. грн, солидарная часть с максимально прямой связью между взносами и пенсией без влияния случайных факторов, таких как год выхода на пенсию, и профессиональные пенсии вместо специальных. Мы надеемся, что законопроект, который мы внесем, будет рассмотрен в приоритетном порядке и поддержан, – подытожил Улютин.

Минимальная и максимальная суммы индексации: что известно

Министр соцполитики Денис Улютин рассказал в интервью РБК, что после перерасчета пенсий выплаты должны вырасти не менее чем на 100 гривен и не более чем на 2 595 гривен.

Таким образом, даже в случае небольшого расчетного повышения человек все равно получит не менее 100 гривен. В то же время максимальный размер индексации ограничен суммой 2 595 гривен.

Ожидается, что пенсии индексируют всем категориям пенсионеров, включая внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что сумма индексации будет выплачена одновременно с пенсией, поэтому после возобновления выплаты пенсий ВПЛ, она получит все причитающиеся ей средства за весь период приостановления, включая начисленные суммы индексации.

Повышение получат, в частности, следующие категории пенсионеров:

пенсионеры общей системы (государственное пенсионное страхование);

военные пенсионеры;

лица с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы;

получатели пенсий за особые заслуги;

бывшие работники органов местного самоуправления и т. п., которым пенсия рассчитана по ранее действовавшим “специальным” условиям;

пострадавшие от несчастных случаев на производстве.

Кроме того, вырастут минимальные пенсионные выплаты:

с 3758 грн до 4213 грн — для пенсионеров от 80 лет при наличии не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин, а также пенсионеров в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж (35/30 лет соответственно);

с 3613 грн до 4050 грн — для пенсионеров старше 70 лет с полным страховым стажем;

с 3323 грн до 3725 грн — для пенсионеров в возрасте до 70 лет с полным страховым стажем;

с 3038 грн до 3406 грн — для пенсионеров с меньшим страховым стажем.

Кто не получит индексацию пенсий

Денис Улютин уточнил, что в перечень тех, кто не получит индексацию пенсий, войдут:

пенсионеры, чьи выплаты уже повышены государством до минимального гарантированного уровня для наиболее уязвимых;

те, кто получает максимальную пенсию в размере 25 950 грн;

прокуроры и судьи в отставке.

Он добавил, что проблему доплат к минимальным пенсиям и различным “зарплатным базам”, из которых в разные годы назначались пенсии, хотят решить в рамках комплексной пенсионной реформы.

Что известно о повышении пенсий в Украине

Индексация пенсий в Украине предусмотрена Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании еще с 2004 года как механизм компенсации роста цен и зарплат. Однако из-за финансового кризиса в 2014-2016 годах индексация была приостановлена.

После пенсионной реформы 2017 года индексацию возобновили, но ее дату и порядок проведения передали на решение правительства в рамках бюджета Пенсионного фонда.

С тех пор повышение пенсий пенсионерам с 1 марта стало постоянной практикой, а механизм индексации привязали к инфляции и росту средней зарплаты.

С 2019 года индексация пенсий с 1 марта проводится регулярно. Для пенсионеров, вышедших на пенсию до 31 декабря 2018 года, ежегодное повышение пенсий выглядело так:

2021 год – +11%

2022 год – +14%

2023 год – +19,7%

2024 год – +7,96%

2025 год – +11,5%

Таким образом, индексация пенсий пенсионерам с 1 марта стала основным инструментом государственной политики в сфере социальной защиты, а повышение пенсий с 1 марта напрямую зависит от инфляции и динамики средней зарплаты.

Именно эти показатели определяют, на сколько вырастут пенсии с марта каждого года.

Ранее Факты ICTV писали, как рассчитать размер пенсии в Украине, что понадобится и как выглядит формула.

Источник : Минсоцполитики

