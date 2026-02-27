Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) на $8,1 млрд для поддержки государственного бюджета.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины и МВФ.

Новая программа МВФ

Программа рассчитана на 2026–2029 годы. Первый транш в размере $1,5 млрд Украина получит в ближайшее время. Общий дефицит внешнего финансирования на этот период составит около $136,5 млрд.

Сейчас смотрят

Из-за войны реальный ВВП Украины в 2025 году будет примерно на 20% ниже довоенного уровня. Впрочем, властям удалось сохранить макроэкономическую стабильность благодаря эффективной политике и международной поддержке.

Основные требования и шаги для Украины:

До конца февраля 2026 года: внедрить рекомендации по отбору членов наблюдательных советов государственных компаний и банков.

До конца марта 2026 года: назначить нового главу Государственной таможенной службы и принять пакет налоговых мер на 2026–2027 годы. Это включает:

отмену налоговых льгот для импорта через небольшие почтовые отправления;

отмену освобождения от НДС для ФЛП, превышающих порог регистрации НДС;

введение постоянного повышенного военного сбора 5%;

налогообложение доходов через цифровые платформы.

До июня 2026 года: внести изменения в Налоговый кодекс относительно трансфертного ценообразования и имплементации европейских стандартов против уклонения от уплаты налогов.

До июля 2026 года: обнародовать анализ расходов на энергетику, субсидии и сценарии реформ для постепенного возмещения расходов.

До декабря 2026 года: создать централизованное хранилище данных для налогового и таможенного администрирования, обновить закон о Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также назначить членов Совета Счетной палаты из проверенных кандидатов.

Программа EFF предусматривает 12 структурных маяков. Она также гарантирует, что несистемные банки, которые перейдут в государственную собственность, не будут рекапитализированы за счет бюджета, а будут решаться через Фонд гарантирования вкладов (как это было с Pinbank и МоторБанком).

Кроме того, правительство планирует усилить контроль за упрощенной системой налогообложения и скрытой занятостью, повысить пороги для НДС и ввести новые дифференцированные ставки для деятельности с высоким риском уклонения от уплаты налогов (ИТ, бухгалтерия, аудит, маркетинг, инженерные и юридические услуги).

Источник : Мінфін, Forbes

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.