Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) на $8,1 млрд для підтримки державного бюджету.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України та МВФ.

Нова програма МВФ

Програма розрахована на 2026–2029 роки. Перший транш у розмірі $1,5 млрд Україна отримає найближчим часом. Загальний дефіцит зовнішнього фінансування на цей період становитиме близько $136,5 млрд.

Через війну реальний ВВП України у 2025 році буде приблизно на 20% нижчим за довоєнний рівень. Втім, владі вдалося зберегти макроекономічну стабільність завдяки ефективній політиці та міжнародній підтримці.

Основні вимоги та кроки для України:

До кінця лютого 2026 року: впровадити рекомендації щодо відбору членів наглядових рад державних компаній та банків.

До кінця березня 2026 року: призначити нового голову Державної митної служби та ухвалити пакет податкових заходів на 2026–2027 роки. Це включає:

скасування податкових пільг для імпорту через невеликі поштові відправлення;

скасування звільнення від ПДВ для ФОПів, які перевищують поріг реєстрації ПДВ;

запровадження постійного підвищеного військового збору 5%;

оподаткування доходів через цифрові платформи.

До червня 2026 року: внести зміни до Податкового кодексу щодо трансфертного ціноутворення та імплементації європейських стандартів проти ухилення від сплати податків.

До липня 2026 року: оприлюднити аналіз витрат на енергетику, субсидії та сценарії реформ для поступового відшкодування витрат.

До грудня 2026 року: створити централізоване сховище даних для податкового та митного адміністрування, оновити закон про Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку, а також призначити членів Ради Рахункової палати з перевірених кандидатів.

Програма EFF передбачає 12 структурних маяків. Вона також гарантує, що несистемні банки, які перейдуть у державну власність, не будуть рекапіталізовані за рахунок бюджету, а вирішуватимуться через Фонд гарантування вкладів (як це було з Pinbank та МоторБанком).

Крім того, уряд планує посилити контроль за спрощеною системою оподаткування та прихованою зайнятістю, підвищити пороги для ПДВ і впровадити нові диференційовані ставки для діяльності з високим ризиком ухилення від сплати податків (ІТ, бухгалтерія, аудит, маркетинг, інженерні та юридичні послуги).

Джерело : Минфин, Forbes

