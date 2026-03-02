В Україні не можна користуватися електролічильником без пломби. За порушення правил користування передбачено штраф.

Що буде, якщо зірвати пломбу на електролічильнику та який буде штраф у 2026 році, — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли накладається штраф за пошкоджений побутовий лічильник

Згідно з законодавством, власник приміщення несе відповідальність за цілісність та збереження пломб й деталей пломбування, встановлених на засобах обліку, які знаходяться у квартирі або приватному будинку.

За пошкоджений побутовий лічильник (навмисно або випадково) та у разі неінформування оператора про зірвану пломбу на абонента може накладатися адміністративна відповідальність, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП) §103‑1.

Проте, штраф за побутовий лічильник може не накладатися, якщо прилад встановлено на сходовій клітці. У такому випадку відповідальність за збереження пломб несе власник будинку або організація, що обслуговує.

Проте в будь-якому випадку, якщо ви помітили, що пломба на електролічильнику пошкоджена або ви випадково її зірвали, тоді обов’язково повідомте про це енергопостачальній компанії. У такому випадку штраф не буде накладатися. Вам необхідно буде лише оплатити повторне пломбування приладу.

Тобто, якщо ви своєчасно повідомите постачальника про пошкодження пломби, тоді можна уникнути штрафу.

У разі, якщо зірвану пломбу виявить інспектор під час перевірки, складається акт про порушення. Після цього комісія проводить огляд, і за її результатами може бути виставлений рахунок на оплату електроенергії, яку, на думку постачальника, ви могли спожити без належного обліку. Це робиться, починаючи з дати останньої офіційної повірки лічильника.

Який штраф за зірвану пломбу на електролічильник

Згідно з чинним законодавством, за зірвану пломбу на електролічильнику може застосовуватися штраф у розмірі:

від 1 700 до 3 400 грн — для фізичних осіб;

від 8 500 до 17 000 грн — для юридичних осіб.

Штраф за зірваний побутовий лічильник залежить від певної ситуації. Тобто чи було пошкодження навмисним, чи випадковим. А також від того, коли саме надійшло повідомлення про зрив пломби.

Окрім накладення штрафу, споживачу можуть нарахувати компенсацію за завдані збитки. Це пояснюється тим, що в цей час споживання електроенергії вважається невірно облікованим або зовсім не зафіксованим.

Якщо буде встановлено, що пломба була знята з метою незаконного користування світла, така дія класифікується як крадіжка. У такому випадку обсяг спожитої електроенергії визначається за нормативами відповідно до типу споживача й на цій основі розраховується сума компенсації.

