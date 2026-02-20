Часто можно услышать, что если в квартире зарегистрировано много людей, то и счета за коммунальные услуги автоматически растут. На самом деле это не совсем так.

Влияет ли количество прописанных на квартплату, читайте в нашем материале.

Влияет ли количество прописанных людей на квартплату

На самом деле сумма зависит от того, установлены ли счетчики и как именно рассчитывается конкретная услуга.

В соответствии со статьей 9 закона Украины О жилищно-коммунальных услугах, потребитель обязан оплачивать предоставленные услуги согласно условиям договора и фактическим объемам потребления.

Если же в квартире нет приборов учета, поставщик начисляет оплату по установленным нормам потребления — и тогда расчет ведется на каждое зарегистрированное лицо.

На что может влиять количество прописанных людей в квартире:

на начисление сумм для оплаты холодной и горячей воды без счетчиков;

на квитанции по газу (если отсутствует индивидуальный прибор учета);

на услуги по вывозу бытовых отходов;

иногда на водоотведение.

В таком случае, чем больше человек зарегистрировано в жилье, тем больше будет сумма в платежке, даже если кто-то из них фактически не проживает в квартире.

Количество прописанных в квартире: на что влияет, а на что нет

Если установлены счетчики воды или газа, оплата осуществляется по фактическому потреблению. Количество зарегистрированных лиц в этом случае значения не имеет, ведь важны только показатели приборов учета.

Некоторые платежи вообще не зависят от количества жильцов. Они рассчитываются по площади жилья.

На что не влияет количество прописанных людей в квартире:

отопление (в большинстве случаев начисление за квадратные метры или по счетчику);

плата за содержание дома и придомовой территории;

квартплата;

взносы на текущий или капитальный ремонт.

То есть даже если в квартире зарегистрирован один человек или пять, размер таких платежей будет одинаковым при одинаковой площади.

Как влияет количество прописанных людей на субсидии

Количество зарегистрированных лиц важно при оформлении субсидий и льгот.

При расчете субсидии учитываются:

доходы всех зарегистрированных в жилье;

состав домохозяйства;

социальные нормы жилья.

Если в квартире зарегистрировано лицо с высоким доходом, это может повлиять на право получения субсидии, даже если оно фактически проживает по другому адресу. Поэтому вопрос регистрации имеет не только бытовое, но и финансовое значение.

Регистрация места жительства — это документальная связь человека с конкретным адресом. Именно туда поступают официальные письма, судебные уведомления и другая важная корреспонденция.

При этом снять лицо с регистрации без его согласия возможно только через суд или в случаях, когда оно утратило право пользования жильем в соответствии с законодательством.

