Цены на топливо в Украине остаются ниже, чем в Европе — Свириденко
- Правительство Украины координирует меры по стабилизации рынка топлива, привлекая НАК Нафтогаз и других операторов.
- Укрнафта будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены.
Правительство контролирует ситуацию с ценами на топливо в Украине и вводит новые меры, чтобы стабилизировать рынок.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Цены на топливо в Украине: что запланировало правительство
Юлия Свириденко сообщила о координации ситуации с ценами на топливо в Украине с ключевыми министерствами и руководством НАК Нафтогаз Украины.
– Текущая ситуация на топливном рынке имеет прежде всего внешние причины. В то же время цены на топливо в Украине остаются ниже, чем в ряде соседних стран Европы, – подчеркнула она.
По словам премьер-министра, для стабилизации ситуации государственная компания Укрнафта собирается реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях.
– Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику. Также поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродпотребслужбе усилить контроль за ценовой политикой операторов, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций со стороны отдельных участников рынка, – отметила Свириденко.
Также она заявила, что поручила первому вице-премьер-министру – министру энергетики вместе с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и Нафтогазом уделить особое внимание обеспечению ключевых сфер.
Среди приоритетных секторов – оборона, аграрии и общественный транспорт.
Юлия Свириденко добавила, что работает с международными партнерами над увеличением объемов импорта топлива на украинский рынок.
Ранее Факты ICTV писали, будет ли повышение стоимости проезда из-за подорожания топлива.