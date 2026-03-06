Правительство контролирует ситуацию с ценами на топливо в Украине и вводит новые меры, чтобы стабилизировать рынок.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Цены на топливо в Украине: что запланировало правительство

Юлия Свириденко сообщила о координации ситуации с ценами на топливо в Украине с ключевыми министерствами и руководством НАК Нафтогаз Украины.

– Текущая ситуация на топливном рынке имеет прежде всего внешние причины. В то же время цены на топливо в Украине остаются ниже, чем в ряде соседних стран Европы, – подчеркнула она.

По словам премьер-министра, для стабилизации ситуации государственная компания Укрнафта собирается реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях.

– Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику. Также поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродпотребслужбе усилить контроль за ценовой политикой операторов, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций со стороны отдельных участников рынка, – отметила Свириденко.

Также она заявила, что поручила первому вице-премьер-министру – министру энергетики вместе с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и Нафтогазом уделить особое внимание обеспечению ключевых сфер.

Среди приоритетных секторов – оборона, аграрии и общественный транспорт.

Юлия Свириденко добавила, что работает с международными партнерами над увеличением объемов импорта топлива на украинский рынок.

