Через події на Близькому Сході різко подорожчала нафта, і це вже дуже швидко позначилося на цінах на заправках в Україні.

Водії від учора відзначають черги і ажіотаж на АЗС. Власники автівок поспішають придбати пальне, остерігаючись подальшого підвищення цін.

Чи буде підвищення вартості проїзду через зростання цін на пальне, Факти ICTV розпитали в експертів — Олега Пендзина та Дмитра Беспалова.

Що відбувається з цінами на заправках

Економіст та голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що різке зростання цін на пальне на АЗС може свідчити про змову й потребує уваги Антимонопольного комітету.

За його словами, зростання цін на нафтопродукти зазвичай відстає від підвищення ціни на нафту щонайменше на 20 днів.

– Якби ціна на нафту піднялася, то на заправках ми б побачили підвищення пізніше, до того ж воно було б різним у різних мережах, залежно від обсягів закупівель та партій, – пояснив Пендзин.

Економіст також розповів, що схожа ситуація була в січні, коли акциз на пальне зріс, але ціни на заправках залишалися старими ще приблизно 20 днів, а потім почали поступово підвищуватися.

Але зараз усе відбувається інакше. Експерт нагадав, що 2 березня барель Brent підскочив до $80, а вже наступного дня ціни на всіх заправках зросли на 2–3 гривні, до того ж абсолютно синхронно.

Економіст наголосив, що такого просто не може бути. Тут має втрутитися Антимонопольний комітет і перевірити, що відбувається.

– Зростання цін відбувається занадто швидко, і це абсолютно кричуща ситуація, – підкреслив Олег Пендзин.

Чи зміниться вартість проїзду у громадському транспорті

Чи зміниться вартість проїзду транспортом через зростання цін на пальне, нам розповів розробник транспортної моделі Києва та титр-експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов.

– Ми з колегами колись проводили аудит комунального підприємства у сфері громадського транспорту і з’ясували, що найбільшу частку собівартості перевезень, якщо розглядати її за різними категоріями, становить не пальне, а заробітні плати. Тому саме вони більше позначаються на собівартості перевезень, – наголосив експерт.

Беспалов зазначив, що пальне, звичайно, теж чинить певний тиск – це одна зі складових собівартості перевезень, яка справді може стати підставою для порушення питання про підвищення тарифу. Але підвищення вартості проїзду в автобусах точно не буде тотожним подорожчанню пального.

– Тобто не буде такої залежності, що якщо пальне подорожчає на 10%, то тариф також треба підвищити на 10%, адже пальне не є домінантною складовою собівартості перевезень, – пояснив експерт.

Вплив підвищення цін на пальне на вартість проїзду

Водночас опосередкований вплив теж можливий. Якщо подорожчання пального підвищить інфляцію, тобто ціни на інші товари, і це, у свою чергу, спричинить порушення питання про підвищення мінімальної зарплати, то це може вплинути на тариф навіть більше, ніж саме зростання вартості пального.

– Хотів би нагадати, що тариф – це радше політичний інструмент. Зазвичай навіть у європейських містах він повністю не покриває собівартість перевезень. Пасажири оплачують лише частину, решту покривають усі платники податків, – пояснив Беспалов.

Наприклад, у сучасному Києві цей розрив уже доволі великий. За тарифу 8 грн собівартість, найімовірніше, перевищує 30 грн. За такої великої різниці загальна пропорція може змінитися не надто відчутно, оскільки сам розрив і так дуже значний.

Для приватних операторів подорожчання палива буде більш відчутним. Експерт зауважив, що, ймовірно, у них є пальне, закуплене за старими цінами, адже бізнес зазвичай планує і робить запаси.

Але коли ці запаси вичерпаються, то цілком імовірно, що вони порушать питання про підвищення тарифів на перевезення. У такому випадку можливе підвищення вартості проїзду в маршрутках.

Утім, навіть подорожчання пального можна спробувати нівелювати за рахунок оптимізації маршрутної мережі та графіків випуску.

