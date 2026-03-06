Цены на топливо в Украине пошли вверх на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Мировые рынки нервно реагируют на риски перебоев с поставками нефти, а украинские АЗС уже переписывают ценники.

По состоянию на 6 марта водителям стоит внимательно мониторить предложения, ведь даже в пределах одной сети цены на бензин могут различаться, а между регионами разрыв иногда ощутимый.

По данным столичных заправок, в Киеве цены выше, чем в части областей, поэтому в регионах топливо можно найти дешевле.

Сколько стоит бензин в Украине и отличаются ли цены на заправках, читайте в нашем материале.

Сколько стоит бензин 6 марта: сравнение цен

Самую низкую цену на бензин А-95 среди этих операторов на данный момент предлагает Укрнафта — 68,99 грн за литр. Для сравнения, на WOG, ОККО и SOCAR бензин этой марки стоит одинаково — 70,99 грн за литр.

В сегменте премиального топлива ситуация несколько иная. Самую выгодную цену на бензин марки А-95+ предлагает Укрнафта — 71,99 грн за литр.

На заправках WOG и ОККО литр этого топлива обойдется в 73,99 грн, а на SOCAR цена самая высокая — 74,99 грн. Что касается высокооктанового бензина А-100, то на WOG, ОККО и SOCAR установлена единая цена — 80,99 грн за литр.

Дизельное топливо также дешевле всего на Укрнафте — 68,99 грн за литр. На WOG и ОККО обычное ДТ стоит 70,99 грн, а на SOCAR цена составляет 71,99 грн за литр.

В категории премиального дизеля (ДП+) самую низкую стоимость предлагают WOG и ОККО — 73,99 грн, тогда как на SOCAR литр стоит 75,99 грн, а на Укрнафте цена достигает 79,99 грн.

В то же время цены на бензин сегодня могут меняться в зависимости от конкретной АЗС, акций и программ лояльности. Более того, разница в том, сколько стоит бензин сегодня в Киеве и других регионах, иногда достигает нескольких гривен на литре.

Что с ценами на бензин и почему топливо дорожает

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал Фактам ICTV, что подорожание связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке — одном из ключевых центров добычи нефти. Европейские переработчики зависят от этого региона, поэтому любые военные риски сразу закладываются в котировки.

По словам Куюна, если военная операция США и Израиля в Иране завершится и рынок стабилизируется, цена на нефть может снизиться даже ниже 60 долларов за баррель, что откроет путь к удешевлению топлива.

Аналитик консалтинговой компании Нафторынок Александр Сиренко также подтвердил, что влияние событий в Иране на украинский рынок будет ощутимым. Он отметил, что оптовые цены на бензин и дизель уже пошли вверх, а часть крупных сетей еще в выходные добавила к стоимости примерно по 1 гривне.

В то же время Сиренко считает, что резкого скачка на 10% не будет. Ценообразование в Украине зависит не только от мировых котировок, но и от налогов, которые пересматриваются раз в год. Поэтому корректировка будет происходить постепенно.

Эксперт также напомнил, что подобные военные обострения уже случались ранее, и рынок обычно стабилизируется после завершения активной фазы конфликта.

Экономист и председатель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обращает внимание на другой аспект — синхронность повышения цен. По его словам, между ростом стоимости нефти и подорожанием нефтепродуктов обычно проходит не менее 20 дней.

Он напоминает, что даже после повышения акциза в январе цены на заправках еще некоторое время оставались неизменными, а рост происходил постепенно. Зато на этот раз баррель Brent 2 марта поднялся до 80 долларов, а уже на следующий день АЗС синхронно добавили 2–3 гривны за литр.

Пендзин считает такую быструю реакцию нетипичной и отмечает, что ситуация требует внимания Антимонопольного комитета.

Украинский рынок топлива сейчас находится под влиянием сразу нескольких факторов:

глобальной геополитики,

ожиданий трейдеров,

внутренних особенностей ценообразования.

Водителям стоит следить за динамикой цен и сравнивать предложения, ведь даже несколько гривен разницы на литре могут существенно повлиять на расходы.

Антимонопольный комитет проверит операторов АЗС из-за резкого роста цен на топливо

Антимонопольный комитет Украины заинтересовался резким повышением цен на бензин и дизельное топливо в стране, которое произошло на фоне последних событий на Ближнем Востоке.

В рамках контроля за рынком светлых нефтепродуктов комитет проверяет, не было ли нарушений законодательства о защите экономической конкуренции со стороны операторов АЗС во время повышения цен в начале марта 2026 года.

Чтобы выяснить причины роста стоимости топлива, комитет направил участникам рынка требования предоставить необходимую информацию в максимально сжатые сроки. После получения данных будет проведен оперативный анализ, и в случае выявления признаков нарушений законодательства предусмотрены соответствующие меры реагирования.

В то же время подчеркивается, что цены на светлые нефтепродукты в Украине не регулируются государством. Рынок полностью зависит от импорта, поэтому колебания мировых цен напрямую влияют на стоимость топлива для потребителей. Повышение цен носит общеевропейский характер и наблюдается не только в Украине.

