Ціни на пальне в Україні пішли вгору на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Світові ринки нервово реагують на ризики перебоїв із постачанням нафти, а українські АЗС уже переписують цінники.

Станом на 6 березня водіям варто уважно моніторити пропозиції, адже навіть у межах однієї мережі ціни на бензин можуть різнитися, а між регіонами розрив інколи відчутний.

За даними столичних заправок, у Києві ціни вищі, ніж у частині областей, тому в регіонах пальне можна знайти дешевше.

Скільки коштує бензин в Україні та чи відрізняються ціни на заправках, читайте в нашому матеріалі.

Скільки коштує бензин 6 березня: порівняння цін

Найнижчу ціну на бензин А-95 серед цих операторів наразі пропонує Укрнафта — 68,99 грн за літр. Для порівняння, на WOG, ОККО та SOCAR бензин цієї марки коштує однаково — 70,99 грн за літр.

У сегменті преміального пального ситуація дещо інша. Найвигіднішу ціну на бензин марки А-95+ пропонує Укрнафта — 71,99 грн за літр.

На заправках WOG та ОККО літр цього пального обійдеться у 73,99 грн, а на SOCAR ціна є найвищою — 74,99 грн. Що стосується високооктанового бензину А-100, то на WOG, ОККО та SOCAR встановлена єдина ціна — 80,99 грн за літр.

Дизельне пальне також найдешевше на Укрнафті — 68,99 грн за літр. На WOG та ОККО звичайне ДП коштує 70,99 грн, а на SOCAR ціна становить 71,99 грн за літр.

У категорії преміального дизеля (ДП+) найнижчу вартість пропонують WOG та ОККО — 73,99 грн, тоді як на SOCAR літр коштує 75,99 грн, а на Укрнафті ціна сягає 79,99 грн.

Водночас ціни на бензин сьогодні можуть змінюватися залежно від конкретної АЗС, акцій і програм лояльності. Ба більше, різниця у тому, скільки коштує бензин сьогодні у Києві та інших регіонах, інколи сягає кількох гривень на літрі.

Що з цінами на бензин та чому пальне дорожчає

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн розповів Фактам ICTV, що подорожчання пов’язане із загостренням ситуації на Близькому Сході — одному з ключових центрів видобутку нафти. Європейські переробники залежать від цього регіону, тому будь-які воєнні ризики одразу закладаються в котирування.

За словами Куюна, якщо військова операція США та Ізраїлю в Ірані завершиться і ринок стабілізується, ціна на нафту може знизитися навіть нижче 60 доларів за барель, що відкриє шлях до здешевлення пального.

Аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко також підтвердив, що вплив подій в Ірані на український ринок буде відчутним. Він зазначив, що оптові ціни на бензин і дизель уже пішли вгору, а частина великих мереж ще у вихідні додала до вартості приблизно по 1 гривні.

Водночас Сіренко вважає, що різкого стрибка на 10% не буде. Ціноутворення в Україні залежить не лише від світових котирувань, а й від податків, які переглядаються раз на рік. Тому коригування відбуватиметься поступово.

Експерт також нагадав, що подібні військові загострення вже траплялися раніше, і ринок зазвичай стабілізується після завершення активної фази конфлікту.

Економіст та голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин звертає увагу на інший аспект — синхронність підвищення цін. За його словами, між зростанням вартості нафти та подорожчанням нафтопродуктів зазвичай минає щонайменше 20 днів.

Він нагадує, що навіть після підвищення акцизу в січні ціни на заправках ще певний час залишалися незмінними, а зростання відбувалося поступово. Натомість цього разу барель Brent 2 березня піднявся до 80 доларів, а вже наступного дня АЗС синхронно додали 2–3 гривні за літр.

Пендзин вважає таку швидку реакцію нетиповою і наголошує, що ситуація потребує уваги Антимонопольного комітету.

Український ринок пального зараз перебуває під впливом одразу кількох чинників:

глобальної геополітики,

очікувань трейдерів,

внутрішніх особливостей ціноутворення.

Водіям варто стежити за динамікою цін і порівнювати пропозиції, адже навіть кілька гривень різниці на літрі можуть суттєво вплинути на витрати.

Антимонопольний комітет перевірить операторів АЗС через різке зростання цін на пальне

Антимонопольний комітет України зацікавився різким підвищенням цін на бензин та дизельне пальне в країні, що відбулося на тлі останніх подій на Близькому Сході.

У межах контролю за ринком світлих нафтопродуктів комітет перевіряє, чи не було порушень законодавства про захист економічної конкуренції з боку операторів АЗС під час підвищення цін на початку березня 2026 року.

Щоб з’ясувати причини зростання вартості пального, комітет направив учасникам ринку вимоги надати необхідну інформацію у максимально стислі терміни. Після отримання даних буде проведено оперативний аналіз, і в разі виявлення ознак порушень законодавства передбачені відповідні заходи реагування.

Водночас підкреслюється, що ціни на світлі нафтопродукти в Україні не регулюються державою. Ринок повністю залежить від імпорту, тому коливання світових цін безпосередньо впливають на вартість пального для споживачів. Підвищення цін має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні.

