Из-за событий на Ближнем Востоке резко подорожала нефть, но это очень быстро отразилось на ценах на заправках в Украине.

Водители со вчерашнего дня отмечают очереди и ажиотаж на АЗС. Владельцы автомобилей спешат приобрести топливо, опасаясь дальнейшего повышения цен.

Будет ли повышение стоимости проезда из-за роста цен на топливо, мы спросили у экспертов — Олега Пендзина и Дмитрия Беспалова.

Сейчас смотрят

Что происходит с ценами на заправках

Экономист и глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что резкий рост цен на топливо на АЗС может свидетельствовать о сговоре и требует внимания Антимонопольного комитета.

По его словам, рост цен на нефтепродукты обычно отстает от повышения цены на нефть как минимум на 20 дней.

— Если бы цена на нефть поднялась, то на заправках мы бы увидели повышение позже, к тому же оно было бы разным в разных сетях, в зависимости от объемов закупок и партий, — пояснил Пендзин.

Экономист также рассказал, что похожая ситуация была в январе, когда акциз на топливо вырос, но цены на заправках оставались прежними еще примерно 20 дней, а затем начали постепенно повышаться.

Но сейчас все происходит иначе. Эксперт напомнил, что 2 марта баррель Brent подскочил до $80, а уже на следующий день цены на всех заправках выросли на 2–3 гривны, причем абсолютно синхронно.

Экономист подчеркнул, что такого просто не может быть. Здесь должен вмешаться Антимонопольный комитет и проверить, что происходит.

— Рост цен происходит слишком быстро, и это абсолютно вопиющая ситуация, — подчеркнул Олег Пендзин.

Изменится ли стоимость проезда в общественном транспорте

Изменится ли стоимость проезда в транспорте из-за роста цен на топливо, нам рассказал разработчик транспортной модели Киева и титр-эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

— Мы с коллегами когда-то проводили аудит коммунального предприятия в сфере общественного транспорта и выяснили, что наибольшую долю себестоимости перевозок, если рассматривать ее по различным категориям, составляет не топливо, а заработная плата. Поэтому именно они больше влияют на себестоимость перевозок, — подчеркнул эксперт.

Беспалов отметил, что топливо, конечно, тоже оказывает определенное давление — это одна из составляющих себестоимости перевозок, которая действительно может поднять вопрос о повышении тарифа. Но повышение стоимости проезда в автобусах точно не будет тождественным подорожанию топлива.

— То есть не будет такой зависимости, что если топливо подорожает на 10%, то тариф также нужно повысить на 10%, ведь топливо не является доминирующей составляющей себестоимости перевозок, — пояснил эксперт.

Влияние повышения цен на топливо на стоимость проезда

В то же время возможно и косвенное влияние. Если подорожание топлива повысит инфляцию, то есть цены на другие товары, и это, в свою очередь, поднимет вопрос о повышении минимальной зарплаты, то это может повлиять на тариф даже больше, чем сам рост стоимости топлива.

— Хотел бы напомнить, что тариф — это скорее политический инструмент. Как правило, даже в европейских городах он полностью не покрывает себестоимость перевозок. Пассажиры оплачивают только часть, остальное покрывают все налогоплательщики, — пояснил Беспалов.

Например, в современном Киеве этот разрыв уже довольно большой. При тарифе 8 грн себестоимость, скорее всего, превышает 30 грн. При такой большой разнице общая пропорция может измениться не слишком ощутимо, поскольку сам разрыв и так очень значительный.

Для частных операторов подорожание топлива будет более ощутимым. Эксперт отметил, что, вероятно, у них есть топливо, закупленное по старым ценам, ведь бизнес обычно планирует и делает запасы.

Но когда эти запасы иссякнут, то вполне вероятно, что они поднимут вопрос о повышении тарифов на перевозки. В таком случае возможно повышение стоимости проезда в маршрутках.

Впрочем, даже подорожание топлива можно попытаться нивелировать за счет оптимизации маршрутной сети и графиков выпуска.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.