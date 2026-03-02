Цена на бензин в Украине: как война в Иране повлияет на рынок топлива

Цены на нефть в мире стремительно растут на фоне фактической остановки судоходства в Ормузском проливе из-за эскалации войны между США, Израилем и Ираном.

Так, утром в понедельник, 2 марта, на открытии торгов Brent подорожала на 13% и превысила $82 за баррель.

Что известно о том, как война в Иране влияет на подорожание нефти и как это отразится на цене на бензин в Украине в будущем – читайте в материале.

Что известно о росте цен на нефть

Западные аналитики прогнозируют дальнейший рост цены на нефть до $90, а в случае затяжной блокады Ормузского пролива – и до $100–120 за баррель, что, в свою очередь, повлияет и на цены на бензин в Украине.

Сейчас движение танкеров через Ормуз почти остановлено после атак на нефтяные суда, объявления зоны морского предупреждения США и страховых ограничений.

Журналисты Bloomberg отмечают, что через этот пролив проходит около 20% мирового экспорта нефти и сжиженного газа, что делает любые перебои критическими для глобального рынка.

Ситуацию усугубила атака дрона на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco Ras Tanura, один из крупнейших в Саудовской Аравии. Аналитики ведущих банков и энергетических компаний предупреждают: даже краткосрочные перебои в Ормузском проливе могут вызвать новый мировой энергетический кризис, дефицит поставок и новый резкий скачок цен на топливо.

Между тем страны альянса OPEC+ договорились с апреля возобновить постепенное увеличение добычи нефти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Цена на бензин в Украине: прогноз украинских экспертов

Эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн рассказал в комментарии Фактам ICTV, что реакцию рынков на войну в Иране можно было увидеть благодаря утреннему открытию торгов 2 марта.

– Вот, дождались целых $82. То есть цена выросла чуть больше чем на 10%. Это не $150, даже не $100. Событие незаурядное – там такой нервный сгусток для рынка нефти в том регионе, – но рынок пока переживает это сравнительно спокойно, – пояснил эксперт.

Он отметил, что много нефти хранится в хранилищах и танкерах, находящихся в море.

К тому же, страны ОПЕК сообщили, что увеличат квоты добычи с апреля, что также показывает, что большой проблемы не ожидается.

– Рынки реагируют, но все будет зависеть от того, как долго продержится эта цена. Я лично не верю, что она будет долго. Я думаю, что это такой традиционный всплеск, как было, в частности, летом, когда США бомбили Иран и цены выросли на $10 за баррель в неделю, после чего они упали до прежних уровней, – рассказал Куюн.

Он выразил надежду, что в случае быстрого завершения операции цена на нефть упадет хотя бы до $60 за баррель, как это было в начале года.

В таком случае цена на бензин в Украине снизится, ведь 20% подорожание нефти с начала года не могло пройти незаметно.

– То есть я верю в низкие цены и в то, что, во-первых, в мире достаточно много нефти, а во-вторых, президент США Дональд Трамп же заинтересован в низких ценах на нефть. Он будет делать все, чтобы это было, – подытожил аналитик.

Также, по его мнению, рост нефти прекратится независимо от того, достигнут ли американцы своих целей в Иране.

В то же время аналитик консалтинговой компании Нафторынок Александр Сиренко рассказал Фактам ICTV, что влияние войны в Иране на цены на бензин в Украине, бесспорно, будет.

– Сейчас уже середина рабочего дня понедельника, и мы видим, как пошли вверх оптовые цены на нефтепродукты – и на бензин, и на дизель. И еще в выходные добавили к ценам 1 гривну несколько крупных сетей и к бензину, и к дизелю, – заявил он.

Таким образом, украинские заправки уже начали реагировать на иранские события, поэтому это будет видно и в дальнейшем.

Однако Сиренко подчеркнул, что рост цен на бензин не достигнет 10%, ведь ценообразование зависит не только от котировок, но и от налогов, которые на украинском рынке меняются раз в год.

– Последний раз это было в январе. Поэтому корректировка цены на бензин в Украине будет происходить постепенно, – отметил аналитик.

Он также упомянул о том, что это военное вмешательство США в Иран является уже вторым за год, что позволяет примерно понять динамику процессов, которые будут происходить на топливном рынке.

Также Александр Сиренко напомнил о январской операции в Венесуэле, стране с большими запасами нефти, которая, в то же время, не повлияла на рынки благодаря тому, насколько быстро разворачивались события.

Эксперт сообщил, что мнение западных аналитиков о том, что нефть достигнет $100-120 за баррель в результате войны США против Ирана, он не разделяет. Даже несмотря на то, что война в Иране идет с сопротивлением и не завершится так легко и быстро, как события в Венесуэле.

– Чем быстрее закончится военная операция, тем лучше будет ситуация на рынке нефти… Я думаю, что как только восстановится нефтегазовая отрасль в этом регионе, сразу же все вернется на свои места. Как долго это продлится – это уже вопрос к военным и политикам, – подытожил он.

Напомним, 1 марта президент Дональд Трамп предположил, что военная операция США против Ирана продлится еще примерно четыре недели.

