В Украине готовят программу компенсации расходов на топливо для водителей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кэшбэк за топливо: что известно

По его словам, Министерство экономики и Министерство энергетики должны подготовить специальную программу поддержки. Она должна помочь украинцам, которые почувствовали на себе рост расходов из-за нестабильности на топливном рынке. Речь идет о последствиях ситуации вокруг Ирана и сокращении поставок нефти на мировой рынок.

Программа будет касаться потребителей дизельного топлива, бензина и автомобильного газа.

Компенсация будет работать через систему кэшбэка, которая позволит частично вернуть потраченные средства.

— Программа будет касаться потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кэшбэка, позволяя компенсировать часть расходов на топливо, — сообщил президент.

Зеленский поручил премьер-министру Юлии Свириденко в ближайшее время проработать все детали программы.

По его словам, ее параметры должны быть представлены обществу уже в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что одним из главных факторов роста цен на топливо в Украине является зависимость страны от импорта нефтепродуктов.

Как пояснил глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко, после остановки единственного нефтеперерабатывающего предприятия — Кременчугского НПЗ — более 85% светлых нефтепродуктов Украина вынуждена закупать за рубежом.

По его словам, на подорожание топлива также влияют рост спроса, сокращение запасов, повышение стоимости логистики и закупочных цен.

Кириленко также не исключил возможность согласованных действий отдельных операторов рынка топлива.

