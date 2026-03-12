Кэшбэк на бензин и дизель: в Украине готовят новую программу
- В Украине готовят программу компенсации расходов на топливо.
- Она будет работать через систему кэшбэка.
- Компенсация будет касаться дизеля, бензина и автогаза.
В Украине готовят программу компенсации расходов на топливо для водителей.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Кэшбэк за топливо: что известно
По его словам, Министерство экономики и Министерство энергетики должны подготовить специальную программу поддержки. Она должна помочь украинцам, которые почувствовали на себе рост расходов из-за нестабильности на топливном рынке. Речь идет о последствиях ситуации вокруг Ирана и сокращении поставок нефти на мировой рынок.
Программа будет касаться потребителей дизельного топлива, бензина и автомобильного газа.
Компенсация будет работать через систему кэшбэка, которая позволит частично вернуть потраченные средства.
— Программа будет касаться потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кэшбэка, позволяя компенсировать часть расходов на топливо, — сообщил президент.
Зеленский поручил премьер-министру Юлии Свириденко в ближайшее время проработать все детали программы.
По его словам, ее параметры должны быть представлены обществу уже в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что одним из главных факторов роста цен на топливо в Украине является зависимость страны от импорта нефтепродуктов.
Как пояснил глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко, после остановки единственного нефтеперерабатывающего предприятия — Кременчугского НПЗ — более 85% светлых нефтепродуктов Украина вынуждена закупать за рубежом.
По его словам, на подорожание топлива также влияют рост спроса, сокращение запасов, повышение стоимости логистики и закупочных цен.
Кириленко также не исключил возможность согласованных действий отдельных операторов рынка топлива.