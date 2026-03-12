В Україні готують програму компенсації витрат на пальне для водіїв.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Кешбек за пальне: що відомо

За його словами, Міністерство економіки та Міністерство енергетики мають підготувати спеціальну програму підтримки. Вона має допомогти українцям, які відчувають зростання витрат через нестабільність на паливному ринку. Йдеться про наслідки ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок.

Зараз дивляться

Програма стосуватиметься споживачів дизельного пального, бензину та автомобільного газу.

Компенсація працюватиме через систему кешбеку, яка дозволить частково повернути витрачені кошти.

— Програма стосуватиметься споживачів дизелю, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне, — повідомив президент.

Зеленський доручив премʼєр-міністерці Юлії Свириденко найближчим часом опрацювати всі деталі програми.

За його словами, її параметри мають представити суспільству вже найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що одним із головних чинників зростання цін на пальне в Україні є залежність країни від імпорту нафтопродуктів.

Як пояснив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, після зупинки єдиного нафтопереробного підприємства — Кременчуцького НПЗ — понад 85% світлих нафтопродуктів Україна змушена закуповувати за кордоном.

За його словами, на подорожчання пального також впливають зростання попиту, скорочення запасів, підвищення вартості логістики та закупівельних цін.

Кириленко також не виключив можливості узгоджених дій окремих операторів ринку пального.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.