Правительство призывает операторов рынка нефтепродуктов обеспечить стабильность доступности и справедливые цены на бензин в Украине.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Цены на бензин в Украине: заявление Свириденко

Юлия Свириденко отметила, что обсудила цены на бензин в Украине на встрече с ключевыми представителями рынка нефтепродуктов.

– Скоординировали дальнейшие действия в связи с текущей ситуацией на топливном рынке, которая имеет преимущественно внешние причины. Наша общая задача – обеспечить бесперебойное наличие топлива в государстве, – отметила она.

Свириденко призвала операторов обеспечить надлежащее наполнение рынка топливом и стабильность доступности для потребителей по всей стране.

– Цены на топливо должны формироваться справедливо, с учетом текущей ситуации, в частности на мировых рынках, но без внутренних спекуляций. Укрнафта поддерживает свою роль и ориентирует справедливые цены, – подчеркнула премьер.

Она заявила, что Антимонопольные комитеты Украины и Госпродпотребслужба должны проводить надлежащий мониторинг ценовой системы, чтобы реагировать на случаи возможных спекуляций.

Премьер добавила, что важно обеспечить, чтобы работа антимонопольных служб не создавала необоснованного давления и не препятствовала добросовестному бизнесу.

Так, первому вице-премьер-министру — министру энергетики Денису Шмыгалю поручили обеспечить ежедневную координацию работы представителей рынка.

В то же время министр экономики Алексей Соболев вместе с Министерством финансов и Министерством энергетики прорабатывают возможные модели поддержки для тех категорий потребителей, которые больше всего будут нуждаться в помощи в связи с существенным ростом цен на нефтепродукты.

Напомним, 6 марта Свириденко обращала внимание потребителей на то, что цены на топливо в Украине оставались ниже, чем в Европе.

Ранее Факты ICTV писали, будет ли повышение стоимости проезда из-за подорожания топлива.

