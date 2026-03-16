Доплата к пенсиям УБД в 2026 году: кто имеет право и сколько выплачивают
- Участники боевых действий имеют право на пенсию по особому порядку.
- Для оформления пенсии необходимы паспорт, стаж, справки о заработной плате, удостоверение УБД.
- Заявление подается онлайн или в ПФУ.
Участники боевых действий — это категория граждан, принимавших участие в защите Украины или обеспечении её обороноспособности. Они имеют право на особый порядок назначения пенсии.
Сколько доплачивают к пенсии УБД в 2026 году, читайте в нашем материале.
Досрочный выход на пенсию для УБД
Как сообщили в ПФУ, в соответствии со ст. 115 Закона Украины №1058, мужчины могут оформить досрочную пенсию после 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, а женщины — после 50 лет при стаже от 20 лет.
Размер пенсии определяется продолжительностью страхового стажа и заработком, с которого уплачивались страховые взносы. Но кроме базовой пенсии, участники боевых действий имеют право на несколько дополнительных выплат.
УБД: надбавка к пенсии в 2026 году
Для участников боевых действий установлено несколько видов надбавок к пенсиям УБД:
- Повышение на 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (ст. 12 Закона Украины от 22.10.1993 № 3551 О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты).
- Целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн (Закон Украины от 16.03.2004 №1603 Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны).
- Ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии, если общая сумма пенсионных выплат с надбавками и другими доплатами не достигает 4 958 грн (постановление КМУ от 28.07.2010 № 656).
Итак, размер надбавки к пенсиям участников боевых действий в 2026 году, зависит от размера основной пенсии и наличия других социальных выплат.
Как оформить пенсию участнику боевых действий
Для получения пенсии и надбавки к пенсии УБД в 2026 году необходимо предоставить оригиналы следующих документов:
- паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- трудовая книжка или документы о стаже (включая военную службу);
- справки о заработной плате до декабря 2016 года (если данные отсутствуют в Реестре застрахованных лиц);
- удостоверение участника боевых действий и справка о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины;
- фотография для выдачи пенсионного удостоверения.
Заявление можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любом сервисном центре.
Перечень лиц, имеющих статус участника боевых действий, определен ст. 6 Закона Украины от 22.10.1993 № 3551.