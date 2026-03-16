Участники боевых действий — это категория граждан, принимавших участие в защите Украины или обеспечении её обороноспособности. Они имеют право на особый порядок назначения пенсии.

Сколько доплачивают к пенсии УБД в 2026 году, читайте в нашем материале.

Досрочный выход на пенсию для УБД

Как сообщили в ПФУ, в соответствии со ст. 115 Закона Украины №1058, мужчины могут оформить досрочную пенсию после 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, а женщины — после 50 лет при стаже от 20 лет.

Размер пенсии определяется продолжительностью страхового стажа и заработком, с которого уплачивались страховые взносы. Но кроме базовой пенсии, участники боевых действий имеют право на несколько дополнительных выплат.

УБД: надбавка к пенсии в 2026 году

Для участников боевых действий установлено несколько видов надбавок к пенсиям УБД:

Повышение на 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (ст. 12 Закона Украины от 22.10.1993 № 3551

Целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн (Закон Украины от 16.03.2004 №1603

Ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии, если общая сумма пенсионных выплат с надбавками и другими доплатами не достигает 4 958 грн (постановление КМУ от 28.07.2010 № 656

Итак, размер надбавки к пенсиям участников боевых действий в 2026 году, зависит от размера основной пенсии и наличия других социальных выплат.

Как оформить пенсию участнику боевых действий

Для получения пенсии и надбавки к пенсии УБД в 2026 году необходимо предоставить оригиналы следующих документов:

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовая книжка или документы о стаже (включая военную службу);

справки о заработной плате до декабря 2016 года (если данные отсутствуют в Реестре застрахованных лиц);

удостоверение участника боевых действий и справка о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины;

фотография для выдачи пенсионного удостоверения.

Заявление можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любом сервисном центре.

Перечень лиц, имеющих статус участника боевых действий, определен ст. 6 Закона Украины от 22.10.1993 № 3551.

Источник : Пенсійний фонд

