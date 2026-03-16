В Украине цвет указателей поворота регулируется Национальным стандартом Украины Колесные транспортные средства (ДСТУ 3649:2010, пункт 6.1.5). Согласно правилам, передние, боковые и задние указатели поворота должны быть исключительно желтого цвета, тогда как сигналы торможения (стоп-сигналы) — красного.

Какой штраф за красные поворотники в Украине в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Предусмотрен ли штраф за красные поворотники в 2026 году

Использование красных указателей поворота на транспортных средствах является нарушением действующих стандартов и может привести к штрафам. Ведь согласно Государственному стандарту Украины ДСТУ 3649:2010, указатели поворота должны быть желтого цвета. Это требование действует с 2017 года и направлено на унификацию световых сигналов для повышения безопасности дорожного движения.

Сейчас смотрят

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что иногда водители покупают подержанные автомобили за рубежом. В некоторых странах разрешено использовать красные указатели поворота. Однако такие машины не всегда соответствуют украинским требованиям. Поэтому транспортные средства, которые ввозятся в Украину, должны пройти сертификацию, подтверждающую их соответствие национальным стандартам.

— Однако даже после успешной сертификации и регистрации автомобиля с красными указателями поворота водитель может столкнуться со штрафами. В таких случаях рекомендуется иметь при себе сертификат соответствия и свидетельство о регистрации для предъявления инспекторам, — отмечают юристы.

Штраф за красные поворотники: сумма

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (статья 121), эксплуатация транспортного средства, переоборудованного с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов, влечет наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 340 грн.

За повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф в размере от пятидесяти до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн — 1700 грн) с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или административный арест на срок от пяти до десяти суток.

Можно ли обжаловать штраф за включенные красные поворотники

В Украине возник спор между полицией и судами по поводу цвета поворотников. Полиция начала штрафовать водителей за красные поворотники, ссылаясь на стандарт ДСТУ 3649:2010, который предусматривает желтый цвет сигналов.

В то же время суды часто становятся на сторону водителей, особенно если автомобиль был ввезен из США и имеет заводские красные поворотники.

Судебная практика показывает, что такие штрафы нередко отменяют, поскольку автомобили уже прошли сертификацию и государственную регистрацию в Украине, а изменения в конструкцию не вносились. В частности, производство закрывали по делам №702/993/19, №544/1223/19, №296/2752/20, №214/7148/19 и №536/1461/19.

Также по делу №686/17585/19 апелляционный суд отметил, что норма КоАП фактически касается нарушений использования сигналов, а не их цвета, если конструкция автомобиля является заводской.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.