В Україні колір покажчиків повороту регулюється Національним стандартом України Колісні транспортні засоби (ДСТУ 3649:2010, пункт 6.1.5). За правилами, передні, бічні та задні покажчики повороту повинні бути лише жовтого кольору, водночас сигнали гальмування (стоп-сигнали) — червоного.

Чи передбачено штраф за червоні поворотники у 2026 році

Використання червоних покажчиків повороту на транспортних засобах є порушенням чинних стандартів і може призвести до накладення штрафів. Адже згідно з ДСТУ 3649:2010, покажчики повороту повинні бути жовтого кольору. Ця вимога діє з 2017 року і спрямована на уніфікацію світлових сигналів для підвищення безпеки дорожнього руху.

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що інколи водії купують вживані авто за кордоном. У деяких країнах дозволено використовувати червоні покажчики повороту. Проте такі машини не завжди відповідають українським вимогам.

Тому транспортні засоби, ввезені в Україну, повинні пройти сертифікацію, яка підтверджує їх відповідність національним стандартам.

— Однак навіть після успішної сертифікації та реєстрації автомобіля з червоними покажчиками повороту водій може зіткнутися з накладенням штрафів. У таких випадках рекомендується мати з собою сертифікат відповідності та свідоцтво про реєстрацію для надання інспекторам, — наголошують юристи.

Штраф за червоні поворотники: сума

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (стаття 121), експлуатація транспортного засобу, переобладнаного з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 340 грн.

За повторне порушення протягом року передбачено штраф у розмірі від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн – 1700 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.

Чи можна оскаржити штраф за червоні поворотники

В Україні виникла суперечка між поліцією та судами щодо кольору покажчиків повороту. Поліція почала штрафувати водіїв за червоні поворотники, посилаючись на стандарт ДСТУ 3649:2010, який передбачає жовтий колір сигналів.

Водночас суди часто стають на бік водіїв, особливо якщо автомобіль був ввезений із США та має заводські червоні покажчики повороту.

Судова практика показує, що такі штрафи нерідко скасовують, оскільки авто вже проходили сертифікацію та державну реєстрацію в Україні, а зміни в конструкцію не вносилися. Зокрема, провадження закривали у справах №702/993/19, №544/1223/19, №296/2752/20, №214/7148/19 та №536/1461/19.

Також у справі №686/17585/19 апеляційний суд зазначив, що норма КУпАП фактично стосується порушень використання сигналів, а не їхнього кольору, якщо конструкція авто є заводською.

