Кабинет министров утвердил программу Кешбэк на топливо, в рамках которой украинцы смогут получать частичную компенсацию расходов на автозаправочных станциях с 20 марта.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Программа Кешбэк на топливо

По словам Свириденко, начиная с 20 марта, вводится механизм частичного возмещения расходов на топливо для клиентов сетей АЗС, участвующих в соответствующих программах.

Сейчас смотрят

В частности, украинцы будут получать 15% кэшбэка за покупку дизельного топлива, 10% – за бензин, а 5% – за автогаз.

Как отметила премьер-министр, экономия на топливе составит от 2 до 11 грн за каждый литр, а в течение месяца можно вернуть максимум до 1 тыс. грн кэшбэка на одного человека.

Воспользоваться этой услугой в рамках Национального кэшбэка можно будет до 1 мая. Полный список заправок, присоединившихся к инициативе, опубликуют на официальных страницах программы.

Для действующих участников Национального кэшбэка выплаты за топливо будут начисляться автоматически во время оплаты картой. Новым пользователям достаточно открыть специальную карту в банке-партнере и активировать ее в мобильном приложении Дія.

Полученный кэшбэк можно направить на оплату коммунальных услуг, покупку медикаментов, продуктов украинского производства и книг, а также на почтовые расходы или донаты для ВСУ.

Как утверждает Свириденко, программа является дополнительным инструментом помощи украинцам, который позволяет сделать рост цен на АЗС менее ощутимым благодаря уже существующему механизму кэшбэка.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.