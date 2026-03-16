Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам совещания с операторами топливного рынка при участии Минэкономики, Минэнерго, Антимонопольного комитета и Госпродпотребслужбы.

Свириденко о ценах на топливо в Украине

– Наша цель – обеспечить топливом всех потребителей. Приоритетом остается бесперебойное снабжение Сил обороны и экстренных служб, а также сельскохозяйственных производителей в связи с началом посевной, – сказала Свириденко.

По ее словам, представители крупнейших сетей автозаправочных станций (АЗС) проинформировали о запасах топлива и зарубежных поставках, которые предусмотрены на апрель.

На данный момент, утверждает премьер-министр Украины, рынок обеспечен ресурсами в достаточном количестве. В то же время сейчас наблюдается спадание ажиотажа, подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что государственная компания Укрнафта, входящая в Группу Нафтогаз, продолжает удерживать ориентир цен на бензин и дизель для рынка с учетом мировых изменений из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Отдельно премьер-министр поручила руководству Антимонопольного комитета и Госпродпотребслужбы продолжить мониторинг уровня цен на украинском рынке и реагировать при необходимости в случае нарушений, но без препятствий для работы бизнеса.

По ее словам, с руководителями ключевых операторов согласовали дальнейшие совместные шаги по стабилизации ситуации на рынке.

Кроме того, правительство готовит новые адресные программы для поддержки населения в условиях роста мировых цен на нефть, утверждает Свириденко.

Как объяснила премьер-министр Украины, речь идет о единовременной помощи в размере 1,5 тыс. грн для наиболее уязвимых категорий граждан и компенсации расходов на топливо в рамках программы Национальный кэшбэк.

