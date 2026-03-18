Кабінет міністрів ухвалив програму Кешбек на пальне, за якою українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на автозаправних станціях з 20 березня.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Програма Кешбек на пальне

За словами Свириденко, починаючи з 20 березня, запроваджується механізм часткового відшкодування витрат на пальне для клієнтів мереж АЗС, що беруть участь у відповідних програмах.

Зокрема, українці отримуватимуть 15% кешбеку за купівлю дизелю, 10% – за бензин, а 5% – за автогаз.

Як зазначила прем’єр-міністерка, економія на пальному становитиме від 2 до 11 грн за кожен літр, а протягом місяця можна повернути максимально до 1 тис. грн кешбеку на одну людину.

Скористатися цією послугою в межах Національного кешбеку можна буде до 1 травня. Повний список заправок, що приєдналися до ініціативи, опублікують на офіційних сторінках програми.

Для чинних учасників Національного кешбеку виплати за пальне нараховуватимуться автоматично під час оплати карткою. Новим користувачам достатньо відкрити спеціальну картку в банку-партнері та активувати її в мобільному додатку Дія.

Отриманий кешбек можна спрямувати на оплату комунальних послуг, купівлю медикаментів, продуктів українського виробництва та книжок, а також на поштові витрати або донати для ЗСУ.

Як стверджує Свириденко, рограма є додатковим інструментом допомоги українцям, яка дозволяє зробити менш відчутними зростання цін на АЗС завдяки вже наявному механізму кешбеку.

