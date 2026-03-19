Военный конфликт на Ближнем Востоке напрямую влияет на макроэкономические показатели Украины: инфляция из-за подорожания нефтепродуктов может вырасти на 0,45 процентного пункта, импорт увеличится на $1,5–3 млрд, но прогнозируемая динамика валового внутреннего продукта пока не пострадает.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский, передает Интерфакс-Украина.

Инфляция в Украине

— Фактически мы уже имеем рост цен на топливо в марте на 12,5%. Скорее всего, эта цифра увеличится, возможно, до 16%. И непосредственный вклад в годовую инфляцию в случае закрепления таких цен составит около 0,45% к годовой инфляции, — сказал Владимир Лепушинский на пресс-брифинге.

По его словам, из-за подорожания топлива возможны и вторичные эффекты, поскольку стоимость топлива закладывается в себестоимость конечного товара.

— И эти эффекты могут достигать двойной величины от этих 0,45%, — отметил заместитель главы НБУ.

По его словам, продолжение напряженности на Ближнем Востоке, блокирование Ираном Ормузского пролива может привести к росту инфляции к концу этого года по сравнению с теми показателями, которые НБУ закладывал в январский макроэкономический прогноз — 7,5% на 2026 год.

События на Ближнем Востоке повлияют на торговый баланс, поскольку топливо, газ, удобрения также дорожают на мировых рынках.

— Если цена на нефть закрепится на уровне $80–100 за баррель, влияние на увеличение импорта будет в пределах $1,5–3 млрд. Но это в случае, если цены закрепятся и сохранятся до конца года, — подчеркнул Владимир Лепушинский.

Также нужно учитывать объемы импорта удобрений, поскольку Ближний Восток поставляет около трети удобрений на мировой рынок, и, в частности, около половины карбамида, поэтому влияние на импорт составит плюс $140 млн в год.

Что касается экспорта, то здесь нет угрозы для экономики Украины, ведь наши основные поставки преимущественно осуществляются через Черное море или через западную границу.

В то же время возможны определенные компенсаторные факторы, такие как рост цен на товары украинского экспорта, в частности, на зерновые и продукты питания.

Что касается валового внутреннего продукта, то существенного влияния не будет, прогнозирует заместитель главы НБУ.

