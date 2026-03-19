Військовий конфлікт на Близькому Сході безпосередньо впливає на макроекономічні показники України: інфляція через подорожчання нафтопродуктів може зрости на 0,45 відсоткових пунктів, імпорт збільшитися на $1,5-3 млрд, але прогнозна динаміка валового внутрішнього продукту поки не постраждає.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський, передає Інтерфакс-Україна.

— По факту ми вже маємо зростання цін на пальне у березні на 12,5%. Скоріш за все, ця цифра збільшиться, можливо, до 16%. І безпосередній внесок в річну інфляцію у разі закріплення таких цін буде близько 0,45% до річної інфляції, — сказав Володимир Лепушинський на пресбрифінгу.

За його словами, через здорожчання пального можливі й вторинні ефекти, оскільки вартість пального закладається у собівартість кінцевого товару.

— І ці ефекти можуть сягати подвійної величини від цих 0,45%, — зазначив заступник голови НБУ.

За його словами, продовження напруження на Близькому Сході, блокування Іраном Ормузької протоки може призвести до зростання інфляції на кінець цього року, порівняно з тими показниками, які НБУ закладав у січневий макроекономічний прогноз – 7,5% на 2026 рік.

Події на Близькому Сході матимуть вплив на торговельний баланс, оскільки пальне, газ, добриво також дорожчають на світових ринках.

— Якщо ціна на нафту закріпиться на рівні $80-100 за барель, вплив на збільшення імпорту буде в межах $1,5-3 млрд. Але це в випадку, якщо ціни закріпляться і збережуться до кінця року, — наголосив Володимир Лепушинський.

Також треба враховувати обсяги імпорту добрив, оскільки Близький Схід постачає близько третини добрив на світовий ринок, і, зокрема, близько половини сечовини, тож вплив на імпорт буде плюс $140 млн по року.

Щодо експорту, то тут немає загрози для економіки України, адже наші основні поставки переважно здійснюється Чорним морем або через західний кордон.

Водночас можливі певні компенсаторні фактори, такі, як зростання цін на товари українського експорту, зокрема, на зернові та продукти харчування.

Щодо валового внутрішнього продукту, то суттєвого впливу не буде, спрогнозував заступник голови НБУ.

