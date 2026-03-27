У Київській області правоохоронці повідомили про підозру двом посадовцям агропідприємства, колишньому народному депутату та ексміністру Міністерства агропромислового розвитку України.

Слідство вважає їх причетними до організації схеми фіктивного продажу кукурудзи на 63,7 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Фіктивний продаж зерна на 63 млн грн: що відомо

За його словами, на початку 2026 року посадові особи одного з агропідприємств Київщини організували схему фіктивного продажу кукурудзи.

– Організатор схеми – екснардеп та колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України. Співорганізаторами і виконавцями стали директор агропідприємства та його технічний керівник, – поінформував генпрокурор.

Джерело в правоохоронних органах повідомило Інтерфакс-Україна, що йдеться про колишнього міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського.

Він очолював відомство з 24 березня 2022 року до 14 травня 2024 року.

За даними слідства, фігуранти уклали договір на поставку 7 тис. тонн зерна врожаю 2025 року.

Щоб створити враження законності угоди, покупцеві надали підроблені складські квитанції та акти приймання-передачі.

У документах зазначалося, що зерно перебуває на зберіганні на елеваторі продавця у Київській області.

Однак перевірка через державні реєстри та залучення профільних спеціалістів показали, що на момент підписання документів зерна на складі не було.

Крім того, підприємство-продавець видало складські документи на понад 130 тис. тонн продукції.

Цей обсяг більш ніж удвічі перевищує реальну технічну потужність елеватора, яка становить 60 тис. тонн.

Експертиза підтвердила, що потерпіла сторона зазнала збитків на суму 63,7 млн грн.

Правоохоронці провели 26 обшуків у Києві та Київській області за місцями проживання фігурантів та за адресами ведення бізнесу.

Під час слідчих дій вилучили фінансову документацію, цифрові носії інформації та транспортні засоби.

Як зазначив генпрокурор, під час перевірки елеватора також підтвердився факт відсутності заявленого зерна.

Трьом учасникам групи повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фото: Руслан Кравченко

