Многие пенсионеры обращаются в суд, чтобы исправить ошибки Пенсионного фонда при расчете выплат. Когда же они выигрывают суд, получают решение и все равно вынуждены годами ждать выплаты пересчитанных средств, долгов.

Одним из инструментов, который должен был исправить ситуацию, стало Постановление 821, которое определило порядок расходов из бюджета ПФУ, а фактически – порядок исполнения решений судов относительно пересчитанных пенсий.

Как постановление 821 изменило порядок выплаты пенсионных долгов

На практике Пенсионный фонд производит перерасчет пенсий во исполнение решения суда, после чего новый размер пенсии назначается сразу, а задолженность по пенсии, накопившаяся за предыдущие периоды, выплачивается постепенно.

К тому же, во многих случаях пересчитанная пенсия выплачивается не в полном объеме, а небольшими доплатами к прежнему размеру пенсии. При этом ПФУ уверяет — все недоплаченные средства учитываются и будут выплачены позже.

Возник парадокс, заключающийся в декларативной попытке решить вопрос выплат долгов путем небольших, но систематических платежей за прошлый период. Вместо этого данное постановление формирует новые, «текущие задолженности», то есть систематические недоплаты.

Такой подход объясняется тем, что выплаты осуществляются в пределах источников финансирования соответствующих расходов — как государственного бюджета, так и бюджета ПФУ.

Как объясняет адвокат по вопросам военных пенсий ЮК Сеть права Дмитрий Корсун, это фактически изменение механизма исполнения судебных решений.

— Постановление КМУ № 821 регулирует порядок расходования средств из бюджета ПФУ по решениям суда, то есть механизм финансирования выплат. Сейчас мы видим разные суммы выплат, но самая большая проблема – повсеместное неисполнение решений судов в том объеме, как это установлено решением суда, – объясняет Корсун.

Обжалование постановления КМУ № 821

Адвокат добавляет: Это создает разрыв между ожиданиями и реальностью – когда есть вступившее в законную силу решение суда, а ПФУ не выплачивает ту сумму, которую признает, со ссылкой на это постановление.

В настоящее время юристы ЮК Сеть права оказывают юридическую помощь и ведут ряд судебных дел по обжалованию Постановления КМУ № 821 в полном объеме.

Недавно появилось первое решение по аналогичному делу. Суд пришел к выводу, что порядок выплат, определенный правительственным документом (подзаконным актом), не может ограничивать реализацию прав пенсионеров, установленных законами.

Юристы ожидают, что дело будет продолжено в апелляции. Однако появление такого решения уже стало важным этапом формирования судебной практики.

